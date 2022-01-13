Ипотечный кредит - погашение досрочно

13 января. FINMARKET.RU - В58% заемщиков, оформивших ипотечныес 2010 по 2021 гг., погасили их за 38 месяцев, свидетельствуют данные ОКБ (единственное бюро с данными Сбербанка), очищенные от рефинансированных кредитов. Более ранние данные в ОКБ нерелевантны, пишут "Ведомости"

Из тех, кто взял ипотеку в 2010-2016 гг., 70% закрыли кредит, на это у них ушло в среднем 48 месяцев. 89% взявших ипотеку в 2010 г. погасили ее досрочно за 52 месяца (4,4 года), из тех, кто брал ипотеку в 2016 г., досрочно выплатили кредит 60,5% - за 33 месяца. Четверть заемщиков, взявших ипотеку в 2017-2021 гг., погасили ее в среднем за 16,4 месяца. Но, к примеру, среди оформивших ипотеку в 2021 г. досрочно выплатили кредиты 4,8% заемщиков - за 4 месяца, а среди взявших ипотеку в 2017 г. досрочно ее погасили 47,8% заемщиков - за 28 месяцев.

Короткиежизни ипотечного кредита не обязательно означают, что заемщик много зарабатывает и быстро гасит, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Так, после улучшения своих жилищных условий гражданин может продать старое или наследственное жилье и погасить большую часть кредита. Другой вариант - на фоне снижения ставок по ипотеке и по депозитам в течение 2020 г., появления госпрограмм люди, копившие ранее на жилье, все-таки решились на ипотеку. При этом первый взнос составлял 50% и более. За счет этого реальный срок кредита сильно сокращался, продолжил Путиловский. По его словам, логично, что кредиты с более низкой ставкой гасятся быстрее, потому что первые годы основная часть выплат - это проценты. Что касается кредитов свыше 12 млн руб. (их гасят обычно быстрее), часто это достаточно дорогие объекты, приобретаемые бизнесменами, для которых выгоднее взять недвижимость в ипотеку под достаточно низкую ставку, чем отвлекать деньги из своего бизнеса.

Как считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, оценку объемов досрочного погашения необходимо сопоставлять со средней ставкой по ипотечным кредитам в момент их выдачи. Средняя ставка по итогам 2010 г. составляла 13,1%, а по итогам 2020 г. уже 7,5% (пусть и за счет льготных программ). Соответственно, продолжил эксперт, раньше у заемщиков был повышенный стимул гасить длинные ипотечные кредиты, снижая общий уровень переплаты.

Досрочноеипотеки обусловлено рыночными ставками, согласен аналитик Fitch Антон Лопатин: в 2017-2020 гг. ставки падали, заемщики стремились скорее закрыть кредиты, выданные по старым ставкам. Сейчас ситуация меняется и в условиях роста доходности по депозитам ипотечные заемщики могут размещать накопления под процент выше, чем по ипотечному кредиту, поэтому средний реальный срок ипотечного кредита будет расти, добавил он.

По мнению старшего кредитного специалиста банковской группы Moody's Ольги Ульяновой, в будущем россиянам станет труднее выплачивать ипотечные кредиты досрочно, потому что общая долговая нагрузка растет, сроки кредитования удлиняются, а сумма кредита составляет все большую пропорцию от стоимости приобретаемой недвижимости (т. е. снижается размер первоначального взноса).