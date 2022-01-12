Росстат подтвердил оценку инфляции за 2021 год на уровне 8,4%

Росстат подтвердил оценку по инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,39%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,82%. Плодоовощная продукция в прошлом году подорожала на 14%, бензин - на 8,8%

12 января. FINMARKET.RU - Росстат подтвердил оценку по инфляции в России в 2021 году на уровне 8,39%. Предварительные данные были опубликованы 29 декабря.

Оценка роста потребительских цен за декабрь также сохранена на уровне 0,82%.замедлилась после 0,96% в ноябре и 1,11% октябре.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2021 года составил 100,63% (в декабре 2020 года - 100,46%), в годовом выражении - 108,89% (104,21%).

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, продовольственные товары в декабре 2021 года подорожали на 1,36%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,64%, услуги подорожали на 0,26%. Цены на продовольственные товары за прошлый год выросли на 10,62%, на непродовольственные - на 8,58. Услуги стали дороже за год на 4,98%..

Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 41 субъекте Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,4%) - в Республике Коми в связи с удорожанием продуктов питания на 2,4%. Минимальный рост потребительских цен отмечен в Тюменской области (кроме автономных округов) - на 0,1%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, Санкт-Петербурге - на 1,3% (с начала года - прирост цен составил 7,1% и 8,7% соответственно).

Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года. В 2020 году потребительские цен выросли на 4,91%, в 2019 году - на 3%, в 2018 году - на 4,3%, в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%. В 2016 году инфляция составляла 5,4%, в 2015 году 12,9%.

Декабрьская инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", равнялся 0,7% за месяц. Годовую инфляцию эксперты ожидали на уровне 8,3%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год был равен 7,4-7,9%, Минэкономразвития - 7,4%. При этом министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что инфляция в РФ в 2021 году может выйти за пределы прогноза.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год равняется 5,1%, что не попадает в интервальный прогноз ЦБ на 2022 год (4,0-4,5%). Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4,0%.

Цены на бензин в декабре увеличились на 0,85%, за год выросли на 8,84%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за декабрь выросли на 0,07%, за год - на 4,14%.

В декабре куриные яйца в среднем по России подорожали на 3,9%, в том числе в 10 субъектах РФ - на 0,2-2,0%, в 30 субъектах - на 2,1-4,0%, в 44 субъектах - на 4,1-8,0%. В Чукотском автономном округе цены на яйца куриные не изменились. За год рост цен на яйца составил 16%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 3,55% в том числе на капусту - на 19,6%, огурцы - на 19,1%, чеснок - на 13,8%, виноград - на 7,8%. В то же время подешевели: апельсины - на 6,1%, лимоны - на 2,0%, помидоры - на 0,9%.

За год цены на плодоовощную продукцию поднялись на 13,98%,

Сахар в среднем по России подорожал на 2,1%, в том числе в 45 субъектах РФ - на 0,1-2,0%, в 30 субъектах - на 2,1-4,0%, в 6 субъектах - на 4,1-4,6%. В Республике Саха (Якутия), Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В Астраханской области сахар подешевел на 0,1%.

За год сахар стал дорожа на 12,3%.

Цены на подсолнечное масло в среднем выросли на 0,9%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации - на 0,1-1,0%, в 24 субъектах - на 1,1-2,0%, в 10 субъектах - на 2,1-7,7%. В 4 субъектах цены не изменились. В 16 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-5,2%. За год масло подорожало на 8,65%.

Среди прочих продовольственных товаров в декабре подорожали: гречневая крупа - на 4,1%, мороженые кальмары - на 3,7%, соленые сельди - на 3,5%, макаронные изделия - на 3,2%, крупы манная, овсяная и перловая, овсяные хлопья "Геркулес", рис, а также горох и фасоль, вермишель, мука пшеничная, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, филе сельди соленое, молоко пастеризованное, кисломолочные продукты, печень говяжья, маргарин - на 2,0-2,7%.

Одновременно в среднем по России цены на мясо кур снизились на 1,0%, в том числе в 31 субъекте РФ - на 0,1-2,0%, в 30 субъектах - на 2,1-4,9%. В 3 субъектах цены не изменились. В 16 субъектах цены на мясо кур выросли на 0,1-2,0%, в 5 субъектах - на 2,1-6,5%. Шоколад подешевел на 0,8%.

В декабре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на новые отечественные легковые автомобили - на 3,9%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов подорожали: электропылесосы - на 2,2%, печи микроволновые - на 1,9%, машины стиральные, электроутюги - на 0,9%, машины швейные, миксеры, блендеры, батарейки электрические - на 0,8%. При этом снизились цены: на электрочайники - на 0,7%, лампы энергосберегающие - на 0,1%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на спички - на 2,4%, бумажные салфетки - на 2,1%, сухие корма для домашних животных - на 1,5%, хозяйственное мыло - на 1,4%, туалетную бумагу, прокладки гигиенические - на 1,1%, туалетное мыло - на 0,9%, зубные пасты и щетки - на 0,7%, пеленки для новорожденных, салфетки влажные, дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,6%, порошки стиральные - на 0,4%. Одновременно снизились цены на санитарно-гигиенические маски - на 1,0%.