Авиадиспетчеры беспокоятся о безопасности полетов из-за сокращений

12 января. FINMARKET.RU - Российскиесообщили о возможных массовых сокращениях в отрасли. Как утверждают в профильном профсоюзе (ФПАД), увольнения грозят 800 работникам "Госкорпорации по организации воздушного движения". Из-за пандемии она потеряла 60% доходов и сейчас терпит убытки, говорится в письме за подписью главы ФПАД Сергея Ковалева в адрес президента

Как утверждает Ковалев, в число сокращаемых по большей части входят авиадиспетчеры и другой основной производственный персонал, который обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве РФ (в том числе, и госавиации).квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит от 5 до 10 лет, может отразиться на безопасности полетов и фактически поставит под угрозу обороноспособность и безопасность РФ, заявил в своем письме руководитель профсоюза, пишут "Известия"

Двумя месяцами ранее о сложившейся в госкорпорации ситуации ФПАД сообщал в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина. Тогда же к премьер-министру обращался и профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС). Во всех трех письмах профсоюзы выразили свою озабоченность происходящим в ГК ОрВД и призвали принять комплекс неотложных мер господдержки госкорпорации, в которой нуждается прежде всего ее трудовой коллектив.

"На протяжении всего периода пандемии из-за резкого спада полетов в воздушном пространстве РФ, как внутренних перевозок, так и на международных трассах, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" потеряло до 60% своих доходов. Даже сейчас, при значительном росте полетов по внутренним трассам, превышающем в летний и осенний период показатели соответствующего периода 2019 года, из-за крайне медленного восстановления интенсивности полетов по международным трассам, включая транзитные маршруты через территорию РФ, предприятие показывает отрицательную экономическую эффективность порядка 2 млрд рублей ежемесячно", говорится в письме профсоюза авиадиспетчеров в адрес главы государства.

На начало 2020 года у ГК ОрВД имелась "финансовая подушка" (около 80 млрд рублей), которая позволила поддерживать бесперебойную деятельность по обеспечению безопасности полетов и исполнение социальных обязательств (зарплаты и соцпакет), а также инвестпрограмму по развитию аэронавигационной системы РФ. К началу 2021-го эта "подушка" сократилась до 35 млрд рублей, а к концу года должна была полностью закончиться, следует из письма ФПАД Михаилу Мишустину.

С целью выравнивания баланса между доходами и расходами летом 2021 года руководством Росавиации были даны указания сократить фонд оплаты труда (ФОТ) персонала подведомственного предприятия на 10% со второй половины 2021 года и на весь 2022 год, следует из писем ФПАД.

"Данные указания означают только то, что национальный провайдер аэронавигационных услуг должен отказаться от исполнения ряда социальных обязательств перед своими работниками, сократить заработные платы, уволить часть трудового коллектива", - пояснил профсоюз.

Представители профсоюза считают, что восстановить нормальную деятельность ГК ОрВД можно за счет компенсации потерь организации в связи с обнулением и снижением в 2020 году ставок аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний и принятию к оплате из бюджета части расходов по инвестпрограммам.