Бизнес с недоверием относится к системам искусственного интеллекта

12 января. FINMARKET.RU -(ИИ) активно применяют 12% и тестируют 48% компаний крупного и среднего бизнеса по всему миру. Об этом говорится в исследовании Dentons, опубликованном 11 января. Данные получены по итогам онлайн-опроса в сентябре 2021 г. В нем участвовали 209 представителей бизнеса, в том числе из России, пишут "Ведомости" . Респонденты сообщили, что используют ИИ в системах взаимоотношений с клиентами, при администрировании процессов и в продажах. Но готовую стратегию или дорожную карту развития ИИ в своей организации имеют лишь 19% компаний.

Участники опроса также указали на проблемы ИИ, создающие риски для бизнеса. Наибольшую тревогу вызвала высокая стоимость систем ИИ - об этом сообщили 83% опрошенных. Также участники опроса выразили обеспокоенность защитой персональных данных (81%), уровнем контроля процесса принятия решений системой ИИ со стороны человека (81%), неопределенностью с тем, кто несет ответственность за действия или ошибки ИИ (80%), недоверием к ИИ и другими проблемами.

Полученная по итогам глобального опроса картина близка к российской действительности, сообщил "Ведомостям" Виктор Наумов, руководитель российской практики в области интеллектуальной собственности, информационных технологий и телекоммуникаций и соруководитель европейской практики в области регулирования интернета и технологий в компании Dentons.

В России сейчас многих беспокоит риск нарушений неприкосновенности частной жизни за счет использования технологий ИИ, рассказывает Наумов. В ближайшей перспективе остро встанет вопрос ответственности, и не только уголовной, за вред, причиненный при использовании этих технологий, ожидает он.

Результаты исследования демонстрируют высокий уровень недоверия респондентов к некоторым аспектам работы технологий ИИ, констатирует Алексей Рябов, советник президента Центра стратегических разработок. Больше половины из перечисленных респондентами главных проблем, создающих для них риски, связаны с этикой использования ИИ, отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Искусственный интеллект должен быть объективен, справедлив в принятии того или иного решения, контролируем человеком. Например, принимая решение о выдаче кредита, ИИ не должен опираться на характеристики о поле человека, его расовой и национальной принадлежности", - считает Алексей Сидорюк, директор по направлению "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика".