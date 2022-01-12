Лесопромышленники не ждут снижения цен на древесину

12 января. FINMARKET.RU -подешевеет не ранее середины весны, да и то, если это случится, то ненадолго. Такойдал "Российской газете" президент национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Павел Карнаух. "Мы ожидаем снижения цен с наступлением сезона зимней лесозаготовки и завозом свежего сырья - вплоть до начала строительного сезона в апреле - мае, - заявил он. - После этого, скорее всего, на отечественном рынке мы снова увидим рост".

Рост лесопромышленники надеются увидеть и на внешнем рынке. В начале этого года высокий спрос на продукцию лесопромышленного комплекса ожидается со стороны Китая, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки.

За прошлый год фанерный кряж (часть березового ствола, из которой делают фанеру) подорожал в полтора раза - до 7,1 тысячи рублей за кубометр. Хвойный пиловочник стал дороже на 73%, хвойные балансы - на 33%, дрова и технологическое сырье - на 60%, перечислил руководитель Рослесинфорга Павел Чащин.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников в интервью "РГ" говорил, что "сейчас ситуация выправляется,на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется". Ресурсом для покрытия сложившегося дефицита пиломатериалов он называл перспективу появления новых и расширения уже действующих лесоперерабатывающих производств.

Однако почти пятикратный рост уровня рентабельности лесной отрасли не привел к образованию дополнительных доходов компаний этого сектора экономики. Из-за этого в лесном бизнесе не оказалось дополнительных свободных денег, которые можно было бы направить на создание деревообрабатывающих производств, сообщили опрошенные "РГ" лесопромышленники. Те же данные подтвердили и в опрошенных "РГ" компаниях лесопромышленного комплекса.