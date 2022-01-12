Минсельхоз просят не снижать субсидирование ставок

12 января. FINMARKET.RU - Руководители Национальной мясной ассоциации (НМА), Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Росптицесоюза попросили главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева не менять условия субсидирования льготных инвестиционных кредитов для. Обращения направлены в начале января 2022 года, пишет "Коммерсант"

Минсельхоз 29 декабря 2021 года опубликовал проект постановления, которое предусматривает уменьшение субсидирования процентной ставки по льготным кредитам до 70% размера ключевой ставки ЦБ. Сегодня субсидируется 80–100% ставки в зависимости от времени подписания договора. Также предлагается повысить предельную ставку для льготных кредитов с 5% до 7%.

Авторы обращений предупреждают, что в условиях увеличения расходов на корма, ветеринарные препараты и энергоресурсы удорожание кредитных средств приведет к снижению инвестиционной привлекательности всего сельского хозяйства. В НАПИ отмечают, что за 2021 год себестоимость производства мяса индейки выросла более чем на 20% при среднем росте цен в 10%, что уже привело к заметному ухудшению состояния предприятий и увеличению сроков окупаемости проектов.

Аграрный бизнес отличает высокий риск, потому изменения условий кредитования повлияют и на принятие решений по планируемым проектам, сказано в обращении НМА, НСП и НСС.

В Минсельхозе заявили, что поступившие обращения находятся на рассмотрении, а проект постановления пока проходит общественное обсуждение. Там подчеркнули, что для сельхозпроизводителей сохраняются одни из лучших условий кредитования в российской экономике, а изменения не приведут к оттоку инвестиций или сокращению темпов роста в отраслях АПК.