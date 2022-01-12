Треть регионов РФ улучшили инвестиционную привлекательность

12 января. FINMARKET.RU - По данным НРА, большинству регионов России удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности. В 2021 году 52 из 85 субъектов остались в тех же группах, что и годом ранее. Не изменился и список лидеров: на первом месте Москва, за ней - Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Московская и Сахалинская области, пишут "Известия" . Экономика этих регионов обладает достаточным "запасом прочности" для преодоления как косвенных, так и прямых последствий пандемии, указали эксперты.

При этом бенефициарами коронавирусного кризиса с точки зрения инвестиционной привлекательности стали "ресурсные" субъекты, говорится в исследовании. Повысить свои позиции в рейтинге удалось 23 регионам, что стало максимальным значением с 2017 года. Значительную их долю составляют северные и дальневосточные (например, Мурманская и Амурская области, Чукотский АО, Якутия, Приморский край), чья экономика основана на добыче и переработке полезных ископаемых. Именно такая структура оказалась оптимальной с точки зрения возможностей роста в условиях пандемии.

Впрочем, позитивную динамику показали и несырьевые субъекты - например, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Этим северокавказским регионам удалось сделать шаг вперед за счет создания минимально необходимой инфраструктуры для инвесторов, улучшения бизнес-климата, снижения рисков ведения предпринимательства. Среди регионов, которым удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность, также оказались Алтайский край, Крым и Севастополь, Волгоградская и Орловская области, Краснодарский край, Северная Осетия, а также Брянская и Костромская области, Еврейская АО и Забайкальский край.

Впрочем, не все субъекты смогли похвастаться хорошими результатами: 10 регионов ухудшили свои позиции в рейтинге по итогам года. В их числе - Тульская, Курская и Новосибирская области, Башкортостан, Чувашия, Алтай, Мордовия, а также Оренбургская, Рязанская и Саратовская области. У такой динамики чаще всего две причины: ухудшение макроэкономических и инфраструктурных показателей, а также отставание региона по темпам роста инвестиционной привлекательности по сравнению с другими субъектами, констатировали в НРА.

В Минэкономразвития "Известиям" рассказали, что для повышения инвестиционной привлекательности регионов им предлагают инструменты, позволяющие создавать выгодные условия для бизнеса. Например, в рамках одного из ключевых механизмов - Особых экономических зон - за три квартала 2021-го было привлечено 93 млрд рублей инвестиций. Кроме того, ведомство координирует программы социально-экономического развития для нескольких регионов, включая 10 субъектов с наиболее низкими показателями развития.

Рост инвестиционной привлекательности каждого региона объясняется своими причинами, однако ни один из них пока не способен потеснить Москву в лидерах рейтинга, отметил управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков. Значительно улучшить положение в рейтинге регионам помогут развитие инфраструктуры и льготы для бизнеса, считают эксперты.