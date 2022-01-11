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Россия за 11 месяцев сократила экспорт необработанной древесины на 2,6%, пиломатериалов - на 5,5% - ФТС
11 января 2022 года 10:17
Фанера и доски подешевеют к концу зимы
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
11 января. FINMARKET.RU - Фанера и доски подешевеют к концу зимы, уверен глава Рослесхоза Иван Советников. Цены уже снижаются, заявил он в интервью "Российской газете", а окончательный порядок в отрасли поможет навести расширение системы ЛесЕГАИС, которая заработала с 1 января. Иван Советников считает, что подорожание пиломатериалов является последствием коронавируса, причем проблема, как и пандемия, общемировая. "Из-за локдаунов люди оказались заперты дома и занялись строительством и ремонтом. Деньги, сэкономленные на поездках, ресторанах и развлечениях, пошли на стройматериалы. Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз. Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется", - указыват Советников. "Отрасль принесла стране более 21 млрд рублей налоговых отчислений. Доход федерального бюджета от использования лесов также вырос с 40,9 до 43 млрд рублей. В 2022 году показатели ожидаются еще выше: расширенный ЛесЕГАИС приведет к обелению всех потоков и процессов. Совсем черных лесорубов у нас довольно мало - 5-7% от занятых в отрасли, в основном серые, то есть легальные компании, которые выбирают древесину не только на своей делянке, но и немного с одного края, с другого... Теперь такая практика потеряет смысл - легализовать избыточную заготовку станет невозможно. В такой прозрачной среде все черные и серые цифры станут нормальными белыми. Это гарантирует рост показателей - где на 20%, а где и на 30%", - рассказал Советников.
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Ключевые слова: РФ, пиломатериалы
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АК-54 11.01.2022
Если-бы не панднемия - её надо было придумать для для чинуш, что только под неё не списывают. Весной растёт потребление всех стройматериалов ( как и ГСМ в связи с посевной) в связи с активизацией строительства! Если будет падать потребление стройматериалов - упадёт и объём строительства, а этого правительство не ждёт. Причины роста цен- отсутствие баланса ценообразования в стране! к примеру -зачем надо было повышать транспортные расходы, стоимость проезда по платным дорогам (до 70%) и т.п.
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