11 января. FINMARKET.RU - Фанера и доски подешевеют к концу зимы, уверен глава Рослесхоза Иван Советников. Цены уже снижаются, заявил он в интервью "Российской газете", а окончательный порядок в отрасли поможет навести расширение системы ЛесЕГАИС, которая заработала с 1 января.

Иван Советников считает, что подорожание пиломатериалов является последствием коронавируса, причем проблема, как и пандемия, общемировая. "Из-за локдаунов люди оказались заперты дома и занялись строительством и ремонтом. Деньги, сэкономленные на поездках, ресторанах и развлечениях, пошли на стройматериалы. Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз. Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется", - указыват Советников.

"Отрасль принесла стране более 21 млрд рублей налоговых отчислений. Доход федерального бюджета от использования лесов также вырос с 40,9 до 43 млрд рублей. В 2022 году показатели ожидаются еще выше: расширенный ЛесЕГАИС приведет к обелению всех потоков и процессов. Совсем черных лесорубов у нас довольно мало - 5-7% от занятых в отрасли, в основном серые, то есть легальные компании, которые выбирают древесину не только на своей делянке, но и немного с одного края, с другого... Теперь такая практика потеряет смысл - легализовать избыточную заготовку станет невозможно. В такой прозрачной среде все черные и серые цифры станут нормальными белыми. Это гарантирует рост показателей - где на 20%, а где и на 30%", - рассказал Советников.