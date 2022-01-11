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11 января 2022 года 09:36

Отечественная электроника может получить новые преференции на рынке госзакупок

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
11 января. FINMARKET.RU - Минпромторг планирует ввести дополнительные преимущества для российской вычислительной техники на рынке госзакупок, пишет "Коммерсантъ". Как пояснет издание, речь идет в том числе о планшетах, ноутбуках, ПК, электронных книгах, смартфонах, серверах и системах хранения данных (СХД). Министерство хочет обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна на отечественном соответствующая требованиям техзадания. Эксперты полагают, что заказчики будут обходить регулирование путем формирования заранее невыполнимых для российских процессоров требований.

В пресс-службе Минпромторга “Ъ” сообщили, что мера направлена «на обеспечение безусловного преимущества продукции на российских процессорах при осуществлении государственных и муниципальных закупок». В министерстве рассчитывают, что новые требования стимулируют производителей российской вычислительной техники использовать отечественные процессоры.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  электроника,  госзакупки

 
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