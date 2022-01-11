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11 января 2022 года 09:27
ЦБ хочет подстроить тарифы СБП под ценообразование МПС
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Евгений Курсков\ТАСС
11 января. FINMARKET.RU - Банк России попросил международные платежные системы (МПС) раскрыть принципы формирования их системы и динамику ценообразования на российском рынке, пишет "Коммерсантъ". Мониторинг уровня тарифов на платежные услуги позволяет более точно оценить издержки бизнеса на использование платежных услуг и риски завышения тарифов для потребителей, подчеркнули в Банке России. "Тарифы ПС напрямую влияют на конечную стоимость платежных услуг для граждан и бизнеса, и крайне важно, чтобы тарифы не завышались",— сообщили там. Ряд игроков трактуют просьбу ЦБ как продолжение работы над идеей регулирования тарифов МПС. Другие обращают внимание на то, что Система быстрых платежей (СБП) выводит на рынок все больше сервисов, которые начинают конкурировать с карточными, и ЦБ хочет подстроить ее тарифы под ценообразование МПС, отмечает "Ъ".
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