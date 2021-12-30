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30 декабря 2021 года 19:00
С Новым годом и Рождеством!
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Дорогие наши читатели, партнеры, коллеги, друзья! Уходящий год многие из нас могут назвать непростым. И это здорово! Разве может целый год быть простым? Это было бы и неинтересно. Мы провожаем уходящий год с уважением к нему за те непростые, но важные и памятные события нашей жизни, которые он нам подарил. Теперь мы вступаем в Новый год, который обязательно будет тоже непростым: то есть не скучным, а насыщенным - веселым, радостным, здоровым и богатым! С Новым годом! До встречи в 2022 году! "Финмаркет"
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