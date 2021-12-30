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30 декабря 2021 года 19:00

С Новым годом и Рождеством!

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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Дорогие наши читатели, партнеры, коллеги, друзья!

Уходящий год многие из нас могут назвать непростым. И это здорово!

Разве может целый год быть простым? Это было бы и неинтересно. Мы провожаем уходящий год с уважением к нему за те непростые, но важные и памятные события нашей жизни, которые он нам подарил.

Теперь мы вступаем в Новый год, который обязательно будет тоже непростым: то есть не скучным, а насыщенным - веселым, радостным, здоровым и богатым!

С Новым годом!

До встречи в 2022 году!

"Финмаркет"


Опубликовано Финмаркет
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