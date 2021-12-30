Названы самые популярные схемы обмана

30 декабря. FINMARKET.RU - Наиболее популярные мошеннические, которых следует опасаться во время новогодних праздников, — это выманивание данных карты под видом подарков от банков или под предлогом отменить некую подписку, а также фейковые "выгодные инвестиции". О таких сценариях "Известия" предупредили в Почта Банке. В других кредитных организациях подтвердили: в каникулы люди теряют бдительность, а злоумышленники используют фишинг и социальную инженерию для выманивания денег. В ЦБ назвали "Известиям" пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников.

Одна из наиболее опасных схем обмана для банковских клиентов в эти дни — реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций, заявил "Известиям" директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. Он пояснил, что через соцсетираспространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для получения презента требуется ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Этой информацией злоумышленники могут воспользоваться для вытягивания денег со счета.

Другой распространенный сценарий мошенничества в этот период — выманивание денег через фейковый сайт брокера. Как пояснил Павлунин, злоумышленники связываются с жертвой и убеждают ее перевести средства на "брокерский счет" — на самом же деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелек физлица. В декабре многие россияне получают премии, и некоторые считают, что вполне можно направить их на инвестиции.

Кроме того, по словам эксперта, злоумышленники используют бренд банка, чтобы коммуницировать от его имени через мессенджеры: они направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные "пластика" и код из СМС. На самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денег. Настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах.

Помимо этого в Почта Банке напомнили, что в новогодние праздники по-прежнему будут актуальны старые схемы обмана: от имени правоохранительных органов (с убеждением клиента взять кредит и перевести средства мошеннику), а также от имени подставных покупателей на площадках объявлений.

Телефонные и интернет-злоумышленники традиционно активизируются перед Новым годом, заявили "Известиям" в ЦБ. В регуляторе напомнили, что еще в 2020 году выявили основные признаки, по которым можно распознать телефонных мошенников, и этот список по-прежнему актуален: