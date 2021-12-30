Пересмотр кадастровой стоимости - в единые сроки

30 декабря. FINMARKET.RU - Кадастровая оценка недвижимости теперь будет проводиться по всей России в один и тот же год, пишет "Российская газета" . До сих пор регионы сами устанавливали периодичность переоценки, в результате жители соседних регионов платили налоги разной величины.

С 2022 года государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться каждые 4 года, а в городах федерального значения (если городские власти примут такое решение) - каждые 2 года. В 2022 году во всех регионах должна быть проведена оценка земельных участков. Это положение действует независимо от того, когда тот или иной регион проводил кадастровую оценку. В некоторых регионах кадастровая оценка земли пройдет 2 года подряд, например в Москве, отмечает президент "Региональной ассоциации оценщиков" Кирилл Кулаков. Единовременная переоценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест запланирована на 2023 год.

Как считают в Росреестре, проведение единых циклов государственной кадастровой оценки обеспечит по всей стране актуальную кадастровуюна единую дату, по единой методологии.

Переоценка недвижимости начинает действовать со следующего года. Таким образом, новая кадастровая стоимость, установленная в 2022 году, будет применяться при вычислении налогов за 2023 год, которые нужно заплатить до декабря 2024 года.