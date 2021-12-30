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30 декабря 2021 года 09:55
Пересмотр кадастровой стоимости - в единые сроки
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Марина Лысцева/ТАСС
30 декабря. FINMARKET.RU - Кадастровая оценка недвижимости теперь будет проводиться по всей России в один и тот же год, пишет "Российская газета". До сих пор регионы сами устанавливали периодичность переоценки, в результате жители соседних регионов платили налоги разной величины. С 2022 года государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться каждые 4 года, а в городах федерального значения (если городские власти примут такое решение) - каждые 2 года. В 2022 году во всех регионах должна быть проведена оценка земельных участков. Это положение действует независимо от того, когда тот или иной регион проводил кадастровую оценку. В некоторых регионах кадастровая оценка земли пройдет 2 года подряд, например в Москве, отмечает президент "Региональной ассоциации оценщиков" Кирилл Кулаков. Единовременная переоценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест запланирована на 2023 год. Как считают в Росреестре, проведение единых циклов государственной кадастровой оценки обеспечит по всей стране актуальную кадастровую стоимость на единую дату, по единой методологии. Переоценка недвижимости начинает действовать со следующего года. Таким образом, новая кадастровая стоимость, установленная в 2022 году, будет применяться при вычислении налогов за 2023 год, которые нужно заплатить до декабря 2024 года.
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Ключевые слова: РФ, недвижимость, кадастр, стоимость, пересмотр
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