Торговые центры: шопинг не задался

30 декабря. FINMARKET.RU - Торговые центры не наблюдают традиционного перед новогодними праздниками ажиотажа покупателей. Посещаемость на 4,5% выше, чем год назад, но все еще на четверть ниже, чем до пандемии. И дело не только в страхе граждан перед вирусом: крупные торгцентры в нынешнем году меньше вкладывались в предпраздничные акции, уступив покупателей маркетплейсам. Негативный эффект на традиционную розницу продолжают оказывать также риск введения новых ограничений, высокая инфляция и разрыв логистических цепочек, пишет "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, в декабре показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве оказался на 4,5% выше, чем за тот же период 2020 года, но на 24,3% ниже, чем в 2019 году. Такие данные приводит Focus, проанализировав активность покупателей 1–26 декабря. На предпоследней неделе года (20–26 декабря) Mall Index был выше показателя за схожий период 2020 года на 1,3%, но ниже на 29,1%, чем за аналогичную неделю 2019 года.

Партнер Cushman & Wakefield Ольга Антонова сомневается, что ситуация может заметно улучшиться по итогам последней недели: в лучшем случае год удастся закрыть с посещаемостью, которая будет отставать от показателей за аналогичный период 2019 года на 11–14%.