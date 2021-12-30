Что изменится в жизни россиян в 2022 году

30 декабря. FINMARKET.RU - C начала 2022 года россиян ждет повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также новые правила оформления и начисления пенсий -теперь существенная часть процессов, связанных с их оформлением и перерасчетом, будет проводиться в беззаявительном порядке, пишут "Известия"

Так с 2022 года в России будет установлен новый прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12,6 тыс. рублей на душу населения (сейчас -11,6 тыс. рублей на душу населения). Для трудоспособного населения -13 793 рубля, для пенсионеров -10 882 рубля, для детей -12 274 рубля.

Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда -в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей (сейчас -12,7 тыс. рублей), соответствующий документ Владимир Путин подписал в начале декабря.

Таким образом, оба показателя будут проиндексированы не на 2,5%, как планировалось ранее, а сразу на 8,6% -такое решение было принято после того, как Путин поручил добиться того, чтобы рост важных социальных величин опережал инфляцию.

Кроме того, сразу после Нового года изменятся правила оформления и начисления пенсий. Так, перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров для получения социальных доплат будет производиться автоматически - подавать для этого заявление не потребуется.

При оформлении пенсии личное присутствие заявителя в Пенсионном фондетоже не потребуется: все необходимые документы уже будут в распоряжении ПФР. Подать заявление можно будет на сайте госуслуг. Там же, на сайте, мужчинам старше 45 и женщинам старше 40 лет будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

Доплаты к страховой пенсии тем, чей трудовой стаж составляет 30 или более лет, по старости или инвалидности тоже начислят автоматически, так же как и пенсионные выплаты людям с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста.

Автоматически пенсии и соцдоплаты будут начислять безработным гражданам за 2 года до выхода на пенсию в случае, если они не смогут трудоустроиться.

Кроме того, начнут действовать и дополнительные надбавки - так, жители сельской местности с 2022 года смогут получить надбавку в размере 25%. Правда, коснется она только тех, кто прожил на селе не менее 30 лет.

Уже в начале года в стране должны отменить обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для тех, кто ездит на новых машинах и использует их в личных целях. Эта мера обсуждалась в России в течение последнего года. В Совете Федерации документ приняли в конце декабря. Ожидается, что вступить в силу он должен уже 1 января.

С этого момента пройти ТО и получить диагностическую карту должны будут только владельцы транспортных средств старше 4-х лет, которые планируется поставить на учет либо зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, на техосмотр отправят в том случае, если в конструкцию автомобиля вносятся определенные

Обязательным техосмотр останется для транспорта, предназначенного для пассажирских или грузовых перевозок -в частности, для автобусов, грузовиков и машин такси.

С 2022 года в России откажутся и от бумажных больничных. Теперь получить их можно будет только в электронном виде. Документ с электронной подписью врача сразу будет поступать в ФСС. Работодатели, со своей стороны, должны будут принимать и оплачивать такие электронные документы. Новшество коснется всех трудоустроенных россиян, за исключением тех, кто находится под госзащитой, либо работников, сведения о которых составляют гостайну.

Одновременно с начала года традиционно подорожают акцизы. Это коснется спиртных напитков. Подорожают акцизы в том числе на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские), пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%. Это, в свою очередь, означает рост цен на алкогольную продукцию в рознице.

Также вырастут акцизы на табачную продукцию. Сюда входят табак, сигары, сигариллы, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и так далее.

Автомобилистам стоит ждать повышения акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя более 90 л.с., мотоциклы, бензин, дизельное топливо и масла.

Кроме того, с начала года вступят в силу новые ГОСТы, разработанные Росстандартом для алкогольной продукции - как для крепких напитков, так и для слабоалкогольных.

Чтобы соответствовать новым правилам, производители должны внести соответствующие изменения на контрэтикетках бутылок. Продавать напитки с контрэтикетками старого образца они не смогут по закону. Однако, как стало известно в середине декабря, напечатать новые этикетки в срок для всех напитков производители не успевают, поэтому сразу после праздников речь может идти о сокращении количества спиртных напитков на полках магазинов.

Дополнительные трудности ждут поставщиков заграничных игристых вин. Согласно закону, принятому летом, шампанским в России может считаться только продукция отечественных виноделов. Остальные напитки, в том числе произведенные в Шампани, могут продаваться только как игристое вино. Для этого необходимо оформить новые декларации и изменить этикетки.

Также в январе стартует очередной этап программы туристического кешбэка, в рамках которой можно вернуть часть средств, потраченных на путешествия по России. В этот раз туристический кешбэк будет действовать с 18 января по 12 апреля - в это время надо осуществить бронирование, а совершить поездку можно до 30 апреля включительно.

В рамках программы можно вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей, при условии, что путевки оплачены картой "Мир".