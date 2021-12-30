Единый налоговый платеж для всего бизнеса заработает с 2023 г.

30 декабря. FINMARKET.RU - Государство готовится к полному переходу на новый способ уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Единый налоговый платеж предложили сделать обязательным и безальтернативным способом для всего бизнеса с 1 января 2023 г. Законопроект, получивший положительное заключение правительства, внесен на рассмотрение Госдумы, пишут "Ведомости"

В ноябре президент подписал первый "рамочный" закон, который распространил механизм единого налогового платежа на компании и индивидуальных предпринимателей (ИП). Новый законопроект предлагает сделать этот способ уплаты налогов единым с 2023 г. и регулирует работу механизма.

Инструмент опробуют на бизнесе в течение полугода с 1 июля по 31 декабря 2022 г. В "добровольцы" компании смогут записаться с апреля.

Ряд компаний, особенно крупных, уже выразил желание участвовать в эксперименте, чтобы отладить все процессы и настроить учетные системы, рассказал "Ведомостям" президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин: "Бизнес в целом воспринимает идею позитивно". Раскрывать дополнительную информацию и учетные базы не нужно, заверил президент ТПП.

Как предполагается, каждой организации и ИП откроют единый налоговый счет (ЕНС) в Казначействе. Достаточно будет внести средства на счет, указав сумму и ИНН, и налоговая сама распределит деньги по нужным направлениям. Не надо заполнять множество платежек, уточнять вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету и т. д. Сначала спишется сумма в счет уплаты недоимки, затем по текущим обязательствам, после - пени и штрафы.

Детализация начислений и уплаты налогов будет доступна онлайн. При этом на ЕНС будет формироваться единое сальдо расчетов, что исключит появление задолженности по одним налогам и переплаты по другим, указано в документе. "Свободные" деньги на счету можно будет вернуть или заплатитьза другое лицо, подав заявление.

Законопроект предлагает единые сроки уплаты налогов - 20-го и 25-го числа месяца. Это упростит платежный календарь для бизнеса, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Декларацию по НДС нужно будет сдавать 20-го числа месяца, следующего за кварталом, а не 25-го, как сейчас. По налогу на прибыль за год нужно будет отчитаться 20 марта вместо 28-го.

За 5 дней до уплаты налогов нужно будет направить в инспекцию уведомление о сумме исчисленного налога - по сути, это еще одна форма отчетности.

Изменится порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов. Деньги будут не возвращать налогоплательщику, а увеличивать "баланс" на налоговом счете. С него уже можно будет забрать деньги по заявлению.