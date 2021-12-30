За 11 месяцев рост ВВП РФ составил 4,7% - Минэкономразвития

30 декабря. FINMARKET.RU -РФ в ноябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 5,2% в годовом выражении после повышения на 4,8% в октябре (оценка уточнена с 4,9%), говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности".

В целом за январь-ноябрь 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на уровне 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению с январем-ноябрем 2019 года рост составил 1,5%, в том числе в ноябре 2021 года рост к ноябрю 2019 года оценивается в 3,2%.

"Рост ВВП в ноябре продолжил ускоряться. К октябрю экономика выросла на 0,3% м/м (рост на 0,7% м/м в октябре со снятой сезонностью). В годовом выражении прирост ВВП в ноябре, по оценке, составил 5,2% г/г (после 4,8% г/г в октябре и 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января-ноября - 4,7% г/г. Наибольший вклад в ноябрьское ускорение внесли строительство, где рост сопровождается поддержкой ипотеки и продолжением активного инвестиционного тренда, а также сельское хозяйство, в котором сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий", - говорится в докладе.

В годовом выражении объем строительных работ в ноябре вырос на 6,9%, в октябре показатели были на уровне октября 2020 года, к ноябрю 2019 года рост составил 7,5%.

В сельском хозяйстве ситуация в ноябре продолжила улучшаться, рост объема производства составил 12,9% в годовом выражении после 5,5% в октябре. Вместе с тем по итогам 11 месяцев выпуск в сельском хозяйстве остается ниже уровня прошлого года на 1,1% (к уровню двухлетней давности рост на 0,2%).

"В целом за ноябрь зафиксировано замедление роста показателей потребительского спроса, в том числе связанное с нерабочей неделей в начале месяца. После роста в среднем на 0,6% м/м в августе-октябре суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг в ноябре продемонстрировал снижение на 0,1% м/м", - отмечается в докладе.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 году темпами не менее 4,3%. В 2022-2024 годах министерство ожидает рост российской экономики на уровне 3,0% в год.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ "около 4,5%" в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,4%, на 2022 год - 2,4%.