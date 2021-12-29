В декабре инфляция замедлилась до 0,8%, за год разогналась до 8,4%

В декабре инфляция составила 0,82% после 0,96% в ноябре, сообщил Росстат. За 2021 год цены выросли на 8,39%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года

29 декабря. FINMARKET.RU - В декабре 2021 годасоставила 0,82% после 0,96% в ноябре, 1,11% в октябре, 0,6% в сентябре, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе цены повысились на 0,17%, в июле - на 0,31%, в июне - на 0,69%, в мае - на 0,74%, в апреле - на 0,6%, в марте - на 0,7%, в феврале - на 0,8%,

За год потребительские цены выросли на 8,39%. В ноябре годовая инфляция составляла 8,4%. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года.

В декабре 2020 года цены выросли на 0,83%. В 2020 году инфляция составила 4,91%.

В 2019 году инфляция равнялась 3%, в 2018 году - 4,3%. В 2017 году инфляция составила 2,5% - минимум за всю новейшую историю. В 2016 году она составляла 5,4%, в 2015 году - 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2021 года подорожали на 1,36%, непродовольственные товары - на 0,64%, услуги - на 0,26%. Цены на продовольственные товары за 2021 год выросли на 10,62%, на непродовольственные - на 8,58. Услуги стали дороже на 4,98.

Декабрьская инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", равнялся 0,7% за месяц. Годовую инфляцию эксперты ожидали на уровне 8,3%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год был равен 7,4-7,9%, Минэкономразвития - 7,4%. При этом министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что инфляция в РФ в 2021 году может выйти за пределы прогноза.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год равняется 5,1%, что не попадает в интервальный прогноз ЦБ на 2022 год (4,0-4,5%).

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2021 г. по полному перечню товаров и услуг будут предоставлены Росстатом 12 января 2022 года.