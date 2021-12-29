У граждан появится возможность оперативно отменить письменные доверенности

29 декабря. FINMARKET.RU - В России вступает в силу закон, упрощающий процедуру отмены простых письменных доверенностей: тех, что написаны людьми от руки и не удостоверены нотариусом. С 29 декабря официально начинает работать новый электронный реестр нотариата, пишет "Российская газета"

"Благодаря новому закону у граждан появится удобный вариант отмены доверенностей в простой письменной форме и извещения об этом всех заинтересованных лиц за один день", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Кроме того, он отметил, что этот оперативный механизм крайне важен в первую очередь для защиты граждан от мошенничества. Реестр нотариата позволит минимизировать риски совершения юридически значимых действий по недействительным доверенностям, защитив тем самым доверителей от злоупотреблений.

По словам Груздева, если мошенникам становятся каким-то образом известны персональные данные человека (номер паспорта, СНИЛС и т.п.) они могут выписать фальшивую доверенность от его имени. И разоблачить подделку достаточно сложно.

Теперь же гражданин сможет достаточно быстро отменить выданную им самим доверенность, а также внести запись о недостоверности поддельной, если узнает, что она была выписана от его имени.

Отменить доверенность в простой письменной форме можно будет прямо из дома или из любого другого удобного места, где есть доступ в интернет. Для этого доверителю нужно авторизоваться в личном кабинете портала notariat.ru - сделать это можно через подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Далее человек заполнит предлагаемое системой заявление и направляет сведения в соответствующий реестр. Факт извещения всех заинтересованных лиц об отмене доверенности в этом случае будет признаваться автоматически - уже на следующий день после внесения сведений в реестр нотариата. Данным сервисом может воспользоваться каждый желающий совершенно бесплатно.

Также у граждан сохраняется возможность отменить доверенность и известить об этом всех заинтересованных лиц через личное обращение к нотариусу. В этом случае нотариус сам вносит все необходимые данные в Единую информационную систему нотариата, и уже на следующий день юридически доверенность будет считаться отмененной.

С 29 декабря новая вкладка появится и на странице публичного сервиса проверки доверенностей портала Федеральной нотариальной палаты (ФНП).