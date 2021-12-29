Биометрические данные передадут от банков в ЕБС

29 декабря. FINMARKET.RU - В наступающем году будет разработан механизм передачи биометрических данных граждан от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры. При этом самии другие коммерческие организации не смогут оставить у себя копии этих данных, рассказал "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Представитель Минцифры уточнил, что создание новой ЕБС не планируется, а предполагается проведение технических и нормативных доработок подсистем уже существующей.

Сейчас практически все крупные банки собирают биометрию клиентов с их согласия через свои системы. Нормы передачи данных из коммерческих биометрических систем в ведение государства должны быть разработаны до осени 2022 г., отметил Хинштейн.

ЕБС создали в 2018 г. по инициативе тогда еще Минкомсвязи (теперь Минцифры) и Банка России. Оператор системы - "Ростелеком". Сейчас сдавать биометрию - слепок лица и голоса - можно только лично, в отделении банка. ЕБС не пользуется особой популярностью - всего в системе за три года ее существования зарегистрировано около 216 000 пользователей.

24 декабря Совет Федерации одобрил законопроект, который закрепляет за ЕБС статус государственной информационной системы (ГИС). Ее функционирование и взаимодействие с другими системами будет утверждать правительство. Согласно поправкам, граждане получат возможность самостоятельно регистрировать свои биометрические данные в системе через специальное программное обеспечение без посещения уполномоченных органов и организаций. Для этого нужно будет иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По словам Хинштейна, сейчас обсуждается возможность того, что коммерческие структуры будут иметь доступ к "легкой" биометрии, которая даст возможность подтвердить личность человека, но в то же время эти данные не позволят его идентифицировать вовне. Например, в базах данных организаций для пропуска сотрудников в здание по биометрии вместо полноценных 3D-портретов будут храниться так называемые векторы - наборы каких-то точек, взятых с лица, которые позволят идентифицировать проходящего человека. Но эти точки в портрет система собрать не сможет, пояснил Хинштейн.

Новое законодательство позволит коммерческим компаниям собирать биометрические данные граждан с соблюдением установленных требований (их отдельно определит правительство) и под контролем уполномоченных ведомств, отметил представитель "Ростелекома". Там считают, что это положительно скажется на рынке биометрической идентификации. Поэтому принятый Советом Федерации закон переносит с 1 января на 1 сентября 2022 г. вступление в силу нормы об использовании для идентификации и аутентификации граждан по биометрии вместо ЕБС другие ГИС или иные информационные системы: законодателям надо успеть разработать необходимые механизмы.