Глобальный рынок газа еще недостаточно развит для "газовой ОПЕК"

29 декабря. FINMARKET.RU - Игроки мирового газового рынка далеки от создания глобального рыночного регулятора, аналогичного ОПЕК. Как полагает вице-премьер РФ Александр, газовый рынок пока не созрел до этого. В интервью РБК он сообщил, что "переговоров на этот счет никаких не ведется".

"Форум стран-экспортеров газа, который уже много лет успешно работает, объединяет чуть более 15 стран - производителей и экспортеров газа. Но у этой международной организации нет задачи регулировать рынок. Есть задача обмениваться мнениями и технологиями, проводить совместные исследования, консультации, делать прогнозы относительно газового рынка", - пояснил Новак.

"Мировой рынок нефти достаточно развитый относительно добычи, поставок и биржевой торговли. А рынок газа, наверное, пока еще не так развит. Трубопроводные поставки продолжают занимать значительную долю, хотя доля СПГ растет. Ожидается, что в ближайшие годы их соотношение составит 50 на 50. Но это еще не тот уровень, когдаможет стать таким биржевым товаром, как нефть. Возможно, тогда [при достижении поставок СПГ 50% рынка] появятся предпосылки для регулирования. Сейчас это просто невозможно", - полагает российский вице-премьер.

По мнению Новака, одна из причин наблюдаемого энергетического кризиса в Европе - в отсутствии планирования: "Надежда на рынок, на поставки газа на споте, которые сегодня есть, а завтра - нет. Еврокомиссия целенаправленно отказывается от базовых принципов - от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Должны заключаться и долгосрочные контракты, которые гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует. Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде".

Перспективы транзита газа как через Польшу, так и через Украину он связал с политикой покупателей газа, напомнил Новак. Он допустил, что и транзит через Украину может остановиться, если так совпадут текущие заявки покупателей газа "Газпрома": "Теоретически, наверное, возможно, если не будет заявок. Покупатель газа выбирает наиболее выгодную для себя стратегию. Сейчас он может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история".