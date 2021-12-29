- - определение "туристского жилья" должно быть прописано таким образом, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду;
- - правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья (а именно, объем и состав вносимых сведений, условия включения и исключения данных) должны быть определены заранее;
- - при дальнейшей доработке законопроекта целесообразно установить так называемый переходный период, в течение которого собственники туристского жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.
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29 декабря 2021 года 08:21
Россиян, сдающих квартиры туристам, обяжут платить налоги
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Сергей Мальгавко/ТАСС
29 декабря. FINMARKET.RU - Законопроект о легализации туристского жилья, то есть квартир, апартаментов, домов и иных средств размещения, которые сдаются путешественникам на короткий срок, был разработан еще в 2019 году. Согласно документу, собственники жилья получат на муниципальном уровне индивидуальный регистрационный номер, который будет занесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Одновременно владельцев такой недвижимости зарегистрируют как операторов туристического сбора, и они будут платить налог в размере 4%, пишут "Известия". ФАС концептуально поддерживает идею об установлении понятия "туристского жилья", а также урегулирования правил и условий его предоставления, которые лежат в основе законопроекта, говорится в письме службы в "Опору России". При этом целесообразно учесть следующие моменты:
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