Может ли угроза стагфляции стать реальной

28 декабря. FINMARKET.RU - Прирост индекса промышленного производства в октябре 2021 г. составил +7,1%, а за январь-октябрь – +5% (год к году). "При этом с учетом разнонаправленной динамики в октябре и волатильности данных со снятой сезонностью можно говорить о сохранении умеренного роста промышленного выпуска (в среднем примерно на 0,2–0,3% в месяц), что (рассматривая годовое измерение) пока ниже планов правительства", - говорится очередном выпуске бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном экспертами Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

При этом эксперты подчеркивают, что "актуализация факторов ускорения роста промышленности, а значит, и ВВП в целом, является – наряду со снижением инфляции – главной экономической интригой наступающего 2022 года".

"Если не удастся сделать ни того, ни другого и восстановительный рост не получит дополнительного положительного импульса со стороны макроэкономической политики или экзогенных (внешних) факторов, угроза стагфляции в среднесрочной перспективе может стать реальной", - говорится в бюллетене.

"Нынешняя противоречивая ситуация, когда ускорение инфляции очевидно и денежно-кредитная политика в силу этого ужесточается (ключевая ставка растет), а промышленные мощности недозагружены, в будущем – при неблагоприятном стечении обстоятельств – чревата стагфляцией, то есть одновременным снижением выпуска и ростом цен. Это необязательный исход ситуации, но все же он может случиться, если на фоне роста ключевой ставки, ужесточения денежно-кредитной политики и жесткой бюджетно-налоговой политики снизится рост кредитования (что происходит с лагом после роста ключевой ставки), а новые факторы ускорения роста выпуска не будут задействованы – при том, что рост инфляции за счет разнообразных внешних факторов продолжится. Тогда рост выпуска на фоне инфляционного обесценивания доходов и слабой динамики выпуска может перейти в отрицательную область. Способствовать этому будет, в частности, повышенный уровень неопределенности и недостаточно высокий уровень предпринимательской уверенности", - считают в ВШЭ.

Экспертами также провели детальный анализ структуры роста со снятой сезонностью из которого сделали следующие выводы: в октябре 10 секторов из 27 переживали спад промышленного производства от -0,3 до +3%. Еще 9 секторов попали в "красную" зону – здесь фиксировался спад более 3%. Уверенный рост фиксировался только в производстве табачных изделий и прочих транспортных средств. Наиболее стабильно растущая (хоть и скромными темпами) отрасль – производство бумаги и бумажных изделий".

"В целом, с учетом помесячных колебаний данных со снятой сезонностью, можно говорить о том, что с марта по октябрь 2021 г. промышленность фактически не растет и не падает, то есть сохраняется статус-кво (или период кратковременной стагнации)", - пишут эксперты.

Расчеты по-прежнему показывают, что в последние месяцы 2021 г. промышленный рост будет замедляться до 4,0–5,0% год к году. При этом, в рамках такого сценария, среднемесячный прирост ИПП со снятой сезонностью составит, по оценкам экспертов ВШЭ, около +2,0% в месяц до конца года (при резком всплеске в декабре), и в целом за текущий год промышленное производство в России в рамках этого сценария вырастет, по их оценкам, на 5,0% год к году.

Как указывают авторы бюллетеня, "восстановление российской промышленности по-прежнему остается неустойчивым". По их мнению, в частности, важно способствовать дальнейшему снижению неопределенности, а также принять превентивные меры по предотвращению нарастания дефицита квалифицированных кадров". Что касается ускорения инфляции, то, считают они, сейчас это связано не только с дисбалансом спроса и предложения на внутреннем рынке, но и с ростом издержек и цен на внешних рынках. "В этой ситуации антиинфляционная политика важна, но также необходимо целенаправленно поддерживать инвестиционный спрос на отечественные товары (так как инвестиции в третьем квартале замедлились), а для стимулирования потребительского спроса использовать только адресную поддержку бедных (так как они больше страдают от инфляции).