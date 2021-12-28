Бизнес раскритиковал распределение субсидий в туротрасли

28 декабря. FINMARKET.RU - Бизнес и эксперты раскритиковали новый принцип распределения субсидий на развитие туризма в регионах: по их мнению, он может привести к ограничению конкуренции в отрасли. Общественно-экспертный совет по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" направил в Ростуризм соответствующее заключение на проект постановления правительства о субсидиях. Также письма с просьбой вмешаться в вопрос в кабмин и ФАС направила "Опора России", пишут "Известия"

В августе 2021 года Ростуризм разработал два проекта постановления правительства РФ о распределении субсидий в туристической отрасли. Проекты предполагают, что теперь распределением субсидий будут заниматься региональные власти, хотя в 2020 году был проведен похожий конкурс на федеральном уровне, рассказал вице-президент "Опоры России", член общественно-экспертного совета по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Алексей Кожевников. Однако тогда среди предпринимателей осталось немало вопросов о прозрачности процедуры распределения средств.

Новые документы, по словам Кожевникова, вызывают еще больше вопросов. Например, в них не указано, что региональными властями должны быть разработаны правила участия предпринимателей в конкурсе, не определен порядок отбора и оценки заявок, а также как будут формироваться конкурсные комиссии по распределению средств на развитие инфраструктуры в субъектах, пояснил он.

Кроме того, проекты постановлений предусматривают оказание грантовой поддержки государственным и муниципальным компаниям. Участие в конкурсе таких предприятий создает неравные конкурентные условия, сказано в заключениях общественно-экспертного совета по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", направленных в Ростуризм. Также авторы отзывов указали на недостаточность обоснования участия в конкурсах лишь 17 субъектов. Проекты постановления требуют доработки, сказано в заключениях.

"Опора России" попросила ФАС "дать оценку указанным проектам постановлений на предмет соответствия антимонопольному законодательству".

Как считает Кожевников, такие правила могут привести к ограничению конкуренции: предпринимателям будет сложно стать участниками отбора. "Речь о том, чтобы на рынке работали законы реальной и справедливой конкуренции и предприниматели видели справедливоегрантов", - уверен он.