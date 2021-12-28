В Подмосковье намерены избавиться от "коммуналок"

28 декабря. FINMARKET.RU - На предновогоднем заседании, завершающем осеннюю сессию, депутаты Московской областной Думы приняли закон "Об обеспечении жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Московской области". В нем, как пишет "Российская газета", оговорено несколько важных правил, по которым в регионе будет проводитьсяжилья.

Прежде всего закон подчеркнул: если под реновацию попадает дом, в котором есть коммунальные квартиры, все их собственники получат отдельное. Как уточняет председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый, если житель имеет в собственности одну комнату в коммуналке, при реновации он получит однокомнатную квартиру, если две - двухкомнатную и так далее. А вот если одна комната находится в долевой собственности у нескольких людей, они получат однушку в ту же самую долевую собственность. То есть определяющим в данном случае является количество занимаемых комнат, а не число собственников и степень их родства.

Общая площадь квартиры по реновации должна быть больше той, на которой отселяемый собственник проживает сейчас Она будет больше в любом случае, поскольку в Подмосковье давно не строят квартир с пятиметровыми кухнями и полутораметровыми санузлами. Но этот пункт в законе - подстраховка от ушлых местных чиновников, которым может прийти в голову расселять жителей коммунальных квартир в крохотные студии, пишет "РГ". В новом законе есть и такой пункт: новое жилье должно соответствовать стандартам, установленным региональным правительством. А по этим стандартам минимальная площадь жилья, предлагаемого к переселению участникам программы реновации, не может быть меньше 28 квадратных метров. И даже если у вас была девятиметровая комната в коммуналке, самый минимум, который могут предложить вам власти - студия в 28 квадратов.

И еще один спорный момент оговаривается в законодательстве. Переселять жителей будут не просто в пределах одного городского округа. Новое жилье будет предоставляться по соответствующей оценочной стоимости. И если, например, гражданин жил в центре округа, то квартиру на окраине он никак не получит, поскольку рыночная стоимость этой квартиры будет гораздо ниже".