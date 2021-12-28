Удорожание стройматериалов в госконтрактах проиндексируют

28 декабря. FINMARKET.RU - Ведомства продолжают искать эффективные способы повышения гибкости строительных госконтрактов в условиях сильного роста цен на ресурсы. Минстрой предлагает ввести агрегированныйдля определения их стоимости, а также установить постоянный механизм корректировки цен, в случае если фактическая инфляция превысила значение индекса, аконтракта выросла минимум на 5%. В этом случае, по задумке Минстроя, госзаказчики будут обязаны пересмотреть условия контракта, даже если подрядчики их об этом не просили, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся в письмом главы ведомства Ирека Файзуллина министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением ввести единый агрегированный индекс для целей ценообразования.

Индекс будет формироваться на основании ресурсно-технологической модели, которая включает в себя индексы-дефляторы на основные строительные ресурсы: на оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов, оборудование, а также на ценообразующие материалы, например арматуру. Кроме введения нового индекса Минстрой предлагает предусмотреть в законе о контрактной системе (44-ФЗ) постоянный механизм корректировки цены контракта, если агрегированный индекс оказался не соответствующим фактической инфляции.