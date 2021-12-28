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28 декабря 2021 года 09:02
Что ждет рынок акционерного капитала в ближайший год
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Сергей Фадеичев/ТАСС
28 декабря. FINMARKET.RU - С тех пор как их начали против России вводить США и Евросоюз, интерес западных инвесторов к отечественным компаниям стал падать.Но российский рынок IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций) в пандемию сумел оправиться от последствий санкций, пишут "Ведомости". В 2020 году глобальный ажиотаж IPO подстегнул к публичным размещениям и российский бизнес. Три компании - "Совкомфлот", ГК "Самолет", Ozon - сумели привлечь в том году $1,9 млрд, отметил руководитель управления по организации сделок на рынке капитала "Тинькофф инвестиций" Антон Мальков, комментарий которого приводит газета. В 2020 году активность на отечественном рынке IPO объясняется развитием российских торговых площадок, притоком инвесторов на биржи, а также возросшими объемами доступной ликвидности на фоне низких процентных ставок, сообщил эксперт "БКС мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. А 2021 год для рынка акционерного капитала стал одним из самых успешных за последние 10 лет, отметил руководитель управления рынков акционерного капитала в "ВТБ капитале" Борис Квасов: с начала года российские компании и их акционеры привлекли около $3,8 млрд в IPO и $3,8 млрд - во вторичных размещениях (SPO). Всего в 2021 году состоялось более 20 размещений. Сейчас более 10 компаний рассматривают возможность IPO в следующем году, говорит Квасов. Это и эмитенты из традиционных для России отраслей, включая сектор природных ресурсов, и компании из сектора новой экономики – технологические и финансовые. Рыночные условия играют решающую роль в количестве и объеме размещений, говорит Квасов. Но пока «каких-то явных предпосылок для ухудшения рыночной конъюнктуры» эксперт не видит.
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