27 декабря. FINMARKET.RU - Российские банки начали предновогодний разогрев спроса на ипотеку с облегчения условий по кредитам с низким первым взносом. Как пишет "Коммерсантъ", мотивы участников рынка понятны - потенциал для роста ипотечного кредитования уменьшается, а цены на недвижимость растут.

По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, негативно влияет на ипотечный спрос со стороны населения и рост процентных ставок. "Ставки растут, а даже незначительное повышение ставки по ипотеке ведет к заметному росту месячного платежа, а значит, долговой нагрузки на заемщика", - пояснил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. К тому же стоимость недвижимости выросла за последний год. У банков все меньше потенциал дальнейшего роста в этом сегменте, отметил эксперт, мнение которого приводит "Ъ".

"Экономическим стимулом для банков предоставлять кредиты с высоким уровнем LTV (отношение суммы кредита к рыночной или оценочной стоимости залога) выступает быстрый рост цен на недвижимость. Он обеспечивает возможность переоценки залога и переход кредитов в сегменты с более низким уровнем LTV",— полагают в ЦБ. По данным "Сбериндекса", цены на недвижимость продолжают увеличиваться. Так, средняя цена квадратного метра, рассчитанная на основе фактических сделок, в ноябре составила 66,5 тыс. руб. против 56,5 тыс. руб. в январе 2021 года. На первичном рынке квадратный метр стоил в среднем 87 тыс. руб. против 67,5 тыс. руб. в январе.

Ипотечные игроки сталкиваются с исчерпанием платежеспособного спроса в более обеспеченных сегментах заемщиков, отмечает старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. "Кроме того, на фоне повышения цен на недвижимость новые потенциальные заемщики не успевают накапливать средства на первоначальный взнос,— добавляет она.— Таким образом, банки расширяют проникновение ипотеки за счет заемщиков с низким уровнем доходов".

Однако повышение толерантности банков к низкому первоначальному взносу несет повышенные кредитные риски, предупреждает Ульянова. Такой подход действительно может привести к ухудшению качества ипотечного портфеля в перспективе, соглашается Ирина Носова.

Поэтому, полагают эксперты, действительно масштабного роста доли такой ипотеки крупнейшие игроки не допустят.