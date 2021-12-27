За полтора года прекратили работу около 40% фитнес-клубов

27 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 2021 года в целом по России закрылось 15–20% фитнес-клубов, что примерно соответствует прошлогодней кризисной динамике, когда с рынка ушли 20% игроков. Такие оценки дает Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), пишет "Коммерсант" . Там не приводят абсолютных цифр. Если в прошлом году прекратили работу в основном небольшие студии и несетевые клубы, в этом — средние и несколько крупных игроков, уточняют в АОФИ.

С начала пандемии работу прекратили около 40% существовавших на рынке до кризиса клубов, и сейчас этот процесс продолжается, отмечают в Национальном фитнес-сообществе (НФС). Расходная часть многих фитнес-клубов увеличилась из-за арендных платежей, закредитованности бизнеса, высоких выплат персоналу и налогов с фонда оплаты труда, поясняет президент НФС Елена Силина. "Многие собственники помещений подняли ставки на фоне роста кадастровой стоимости и налогов на землю",— констатирует она.

Но сетевые клубы, по мнению президента АОФИ Ольги Киселевой, демонстрируют более высокую устойчивость к кризису. В НФС указывают, что основные показатели фитнес-рынка еще не вышли на докризисный уровень: выручка ниже докризисной на 20%, посещаемость — на 15%.

В АОФИ разработали два сценария для индустрии на будущий год: общее падение выручки по оптимистичным оценкам составит 15% год к году, по пессимистичным — 30%.