Новогодний отдых в России подорожал в полтора раза

27 декабря. FINMARKET.RU - Стоимость размещения в отелях на российских курортах в Новый год на рубеже 2021 и 2022 гг. выросла в среднем от 20 до 50% по сравнению с 2019 годом, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. В отдельных случаяхподорожали в два раза.толкают вверх выросшие доходы бизнеса при ограниченном выборе зарубежных направлений, считают эксперты.

По сравнению с 2019 годом сейчас цены в отелях на Новый год в среднем выросли примерно на 20%, говорит вице-президент Юрий Барзыкин. Традиционно список самых востребованных курортов возглавляет Сочи. Особенно заметно повысилась стоимость размещения в горном кластере Сочи - на Красной Поляне. Отдельные самые востребованные отели здесь могли подорожать и в два раза, говорит эксперт.

На других курортах та же тенденция, хотя запросы скромнее.

Стремительный рост цен связан не только с нехваткой свободных отелей. Даже в Сочи всегда можно найти более дешевые варианты, например, пансионаты или малые средства размещения, говорит Барзыкин. Но спрос на эти варианты не так велик, как на дорогие отели. По данным опроса ВЦИОМ, около 95% российских граждан так или иначе не планируют никуда выезжать на Новый год. В поездку же отправляются российские туристы, обладающие для этого финансовыми возможностями, они и предъявляют спрос на дорогие отели. Потому, рост цен в дорогом сегменте оказался более заметным, чем в бюджетном. Если в 2019 году дорогие варианты размещения стоили в среднем в три раза дороже бюджетных, то в 2021 году цены различаются уже в четыре раза.