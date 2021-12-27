РФ может повысить ставку для пользователей льготных режимов

27 декабря. FINMARKET.RU -может повысить налог на прибыль крупнейших пользователей низконалоговых режимов до 15% по эффективной ставке, чтобы избежать перетекания национальных налоговых потоков в зарубежные бюджеты. Такую опцию Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила участникам глобальной налоговой реформы, следует из итоговой редакции модельных правил механизма Pillar 2 (регулирует минимальное налогообложение прибыли по эффективной ставке в 15%, "Ведомости" с помощью экспертов изучили рамочный документ объединения, опубликованный 20 декабря). Россия ранее инициативу поддержала.

В Минфине риск перетекания налогов с прибыли, сгенерированной на территории России, в пользу зарубежных бюджетов считали одним из основных негативных следствий глобальной фискальной инициативы ОЭСР. Это произойдет, в случае если возникнет положительная разница между зарубежной и российской ставками налога на прибыль, при условии, если материнская компания российской группы зарегистрирована за границей. Тогда зарубежные налоговые органы смогут доначислить этот налоговый разрыв на операции группы в России.

Российские низконалоговые режимы из регулирования не исключили. Переговоры с ОЭСР об изъятии части национальных льгот из правил вело правительство, с этой же просьбой крупный бизнес обращался к премьер-министру.

Но в объединении спроектировали механизм, с помощью которого страны, в том числе Россия, смогли бы защитить свои налоговые потоки из льготных режимов от уплаты в зарубежные бюджеты - именно этот риск Минфин считает одним из основных негативных следствий инициативы ОЭСР. В частности, ОЭСР предлагает всем участникам реформы поднять ставку налога на прибыль на компании, подпадающие под действие Pillar 2, до необходимого порога. А именно опцию доплаты налога до минимума на национальном уровне, в документе ОЭСР это понятие представлено как Domestic Top-up Tax. ОЭСР предполагает, что страны, которые присоединятся к реформе, могут внести все необходимые изменения в национальные налоговые кодексы в 2022 г. Так или иначе к модельным правилам будут выпущены уточняющие комментарии.

Как ранее говорил "Ведомостям" замминистра финансов Алексей Сазанов, в Минфине надеются, что такие группы в будущем изменят страну регистрации головной компании на Россию. "Логично, чтобы юрисдикция, где расположены производственные активы и где компания ведет основную активную экономическую деятельность, совпадала с местом регистрации головной организации холдинга", - пояснил замминистра. Таких кейсов немного, но они есть, уточнил Сазанов.