Авиакомпании откажутся от повышения тарифов в 2022 году

27 декабря. FINMARKET.RU -на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019 года и могут остаться на таком уровне и в 2022 году, считают в отрасли. Российские авиакомпании в 2021 году были вынуждены снизить стоимость билетов из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса, рассказали "Известиям" представители отрасли.

Стоимость авиабилетов на прямые рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" на внутренних воздушных линиях за 11 месяцев 2021 года снизилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сказали "Известиям" в пресс-службе компании. Там добавили, что на международных направлениях в 2021 году тарифы "Аэрофлота" не менялись, но поскольку они обозначены в евро, то цена зависит от курсовой разницы и могла скорректироваться.

Средний тариф у S7 Airlines за 11 месяцев 2021 года был на 7% ниже, чем в допандемийный период (январь-ноябрь 2019 года), сообщила газете пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова. По ее словам, на внутренних линиях ценник сократился на 9%.

У "Уральских авиалиний" цены на авиабилеты в сравнении с 2019 и 2020 годами практически не выросли. Smartavia за год снизила тарифы на своих регулярных маршрутах на 25-35% по сравнению с 2019 годом, сообщили "Известиям" в пресс-службе авиакомпании.

По предварительным данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелет внутри страны в 2021 году составил 7013 рублей в одну сторону, что на 10% меньше по сравнению с допандемийными показателями. При этом в Туту.ру зафиксировали рост средней цены авиабилета по зарубежным направлениям, добавив, что в 2021 году россияне летали в основном в страны ближнего зарубежья, а также на курорты и платили за перелет, как правило, больше, чем до пандемии. Российские компании превзошли допандемийный 2019 год по числу перевезенных пассажиров внутри страны.

Средняя стоимость авиабилетов в 2022 году останется на уровне 2019 года из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающемся спросе, заявили изданию в авиакомпаниях. В итоге на фоне резкого подорожания авиатоплива, роста аэропортовых сборов средний ценник на авиабилеты по России упал к 2019 году на 10-15%. Возможности повышения цен в 2022 году будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения, считают эксперты. Дополнительное давление на средний тариф 2022 года может оказать запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus и быстрый рост лоукостера "Победа", говорят они.