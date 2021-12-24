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24 декабря 2021 года 10:43
Продажи долгов коллекторам в секторе МФО сократились вдвое
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Валерий Матыцин/ТАСС
24 декабря. FINMARKET.RU - Продажи долгов в секторе микрофинансовых организаций (МФО) в этом году по сравнению с предыдущим сократились более чем в 2 раза. Сокращение продаж просроченных долгов коллекторам более чем вдвое в 2021 году объясняется высокой базой 2020 г.: на него пришелся пик цессии, пояснил "Известиям" директор СРО НАПКА Борис Воронин. П его словам, новая задолженность еще просто не успела сформироваться. По данным НАПКА, объем рынка цессии в 2021 г. сократился с 90 млрд до 40 млрд руб. В ассоциации ожидают, что в 2022 году показатель сохранится на уровне нынешнего. В целом продавать задолженность по-прежнему выгодно, поскольку на портфель таких долгов необходимо создавать резервы и МФО проще избавиться от него, подчеркнул Воронин. Игроки рынка подтвердили тенденцию и отметили увеличение стоимости долгов при продаже коллекторам. Как отметили в пресс-службе Банка России, доля просроченной задолженности по рынку МФО на 30 сентября т.г. составила порядка 29,5% - лишь немногим больше, чем в 2020 г. Там не подтвердили тенденцию снижения объема продаваемых долгов по итогам 9 месяцев, однако отметили, что этот процесс в течение года неравномерен. Сокращение рынка цессии в уходящем году связано с регуляторным ограничением круга компаний, которым разрешено уступать права по микрозаймам, появлением у клиента права запретить передачу его долга на этапе формирования заявки и с развитием на базе МФО собственных служб взыскания, отметил старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Игорь Алексеев.
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