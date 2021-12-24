АСВ: общая сумма требований к банкам-банкротам - почти полтриллиона рублей

24 декабря. FINMARKET.RU - Гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев подвел первые итоги работы механизма судебного финансирования, на который госкорпорация перешла год назад. Теперь расходы на поиск и взыскание активов владельца банка-банкрота несет компания, которая прошла отбор АСВ.

Как рассказал Исаев в интервью "Ведомостям" , АСВ предложило долги контролирующих лиц 267 финорганизаций на 1,3 трлн руб., но список будет пополняться. Агентство получило заявки 50 компаний, и предложения продолжают поступать.

Госкорпорация заключила соглашения с 12 компаниями в отношении 16 банков. Общая сумма требований - 456 млрд руб., сообщил Исаев.

АСВ при отборе компаний АСВ учитывает деловую репутацию компании, подтвержденные источники финансирования, запрошенный размер вознаграждения, опыт работы и расходы, которые претендент готов направить на проект. Для агентства также важно отсутствие аффилированности с контролирующими лицами рухнувших банков. После этого комитет кредиторов банка должен одобрить отобранную компанию. С отобранными кандидатами заключаются договоры на поиск и обращение взысканий на активы экс-бенефициаров, рассказал Исаев. Средний размер вознаграждения, на которое претендуют компании, составляет 30-35% от суммы поступлений в результате их работы, говорил ранее первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

По словам Исаева, компании приняли процессы без провалов и уже инициируют новые судебные разбирательства.

АСВ с начала 2021 г. перечислило 75,97 млрд руб. на расчеты со 148700 кредиторами 255 ликвидируемых банков. По состоянию на 1 декабря 2021 г. средний размер удовлетворения требований кредиторов 386 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,5%.

При этом общая сумма непогашенных требований кредиторов составляет 3,26 трлн руб. АСВ пытается взыскать 2,3 трлн руб. в рамках привлечения к гражданско-правовой ответственности, сообщал летом Мельников: суды вынесли положительные решения на сумму более 1 трлн руб., часть требований еще находится на рассмотрении.