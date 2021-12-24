Лекарства по рецепту можно будет купить онлайн

24 декабря. FINMARKET.RU - Дистанционную продажу рецептурных лекарств в пилотном режиме запустят в Москве, Московской и Белгородской областях в следующем году, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Минэкономразвития.

В министерстве пояснили, что законопроект об этом находится на согласовании с заинтересованными ведомствами. Выбор регионов обусловлен тем, что именно в них уже реализована техническая возможность формирования электронных рецептов, а это - обязательное условие эксперимента. При этом электронные рецепты в свою очередь должны быть интегрированы в систему маркировки, благодаря которой все, которые отпускаются, будут отслеживаться, и это защитит россиян от приобретения фальсифицированных и некачественных препаратов. Если эксперимент будет успешным, нововведение распространят на всю страну.

По всей стране электронные рецепты станут обязательными в 2023 году, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Весной 2021 года в России уже стала доступна дистанционнаябезрецептурными препаратами. С момента ее введения заблокировано 10 тысяч интернет-ресурсов, которые продавали лекарства незаконно, а значит - могли сбывать некачественные и фальсифицированные средства. Сегодня разрешение на удаленную продажу безрецептурных лекарств получили почти 400 аптечных организаций в 57 регионах.

Право на удаленную торговлю у крупных аптечных сетей появилось еще в апреле прошлого года, а с сентября этого года ее разрешили небольшим аптекам, которые могут продавать безрецептурные лекарства на своих сайтах или с помощью интернет-агрегаторов. Подключиться к дистанционной торговле также могут и заключившие с аптеками договор маркетплейсы, до этого через них можно было только зарезервировать лекарство на сайте, чтобы потом выкупить его в аптеке при самовывозе.