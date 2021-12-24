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24 декабря 2021 года 08:53
Растет востребованность цифровой ипотеки
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 декабря. FINMARKET.RU - В наступающем году востребованность у банков цифровой ипотеки резко возрастет, считают опрошенные "Коммерсантом" банкиры и эксперты. По меньшей мере это обусловлено тремя факторами: ограниченностью ресурсов банков, ростом процентных ставок на ипотечные кредиты в 2022 году и ростом спроса на межрегиональные сделки, перечисляет старший управляющий директор департамента "Стратегия и консалтинг" по работе с банками компании Accenture в России Ирина Одинаева. Цифровой ипотекой традиционно считают сделку, которая заключается без единого очного визита в банк. Так, например, документы по ней подписываются электронной подписью, для идентификации или других вопросов к клиенту может подъехать курьер или представитель другой стороны, общение с менеджером банка доступно по видеосвязи. Подобные сделки пока распространены лишь на первичном рынке. В уходящем году выдача ипотеки бьет рекорды. По итогам 11 месяцев, согласно оценке ВТБ, ипотечных кредитов выдано более чем на 5 трлн руб. При этом в Райффайзенбанке каждый четвертый заемщик готов провести ипотечную сделку онлайн. Отдельные этапы сделки (онлайн-заявки и электронная регистрация сделок) стали для рынка привычными, говорят в ВТБ. Сейчас их доля составляет свыше 60% и 65% от всех сделок соответственно, но в следующем году банк планирует увеличить этот показатель до 90%.
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Ключевые слова: Россия, ипотека, цифровизация
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