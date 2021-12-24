Минсельхоз увидел риски роста цен на хлеб и масло

24 декабря. FINMARKET.RU - Минсельхоз РФ назвал риски дальнейшего роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло. Как сообщает ведомство, в настоящее времяпроизводителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение.

"Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости, - говорится в сообщении. - Дополнительным фактором риска также является возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария".

"Активная переработка семян нового урожая и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины способствуют стабилизации цен производителей на подсолнечное масло в России. Тем не менее, рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку создает предпосылки для незначительной коррекции стоимости данной продукции в дальнейшем", - указывает Минсельхоз.

Сегодня "Известия" со ссылкой на доклад ведомства в правительство сообщили, что к началу февраля производители поднимут стоимость муки на 2,9%. В рознице она повысится до 47 рублей за килограмм. В итоге, как ожидают в министерстве, увеличится стоимость хлеба. Изготовители поднимут цену буханки в 0,7 кг до 37 рублей, в магазинах она будет стоить 43 рубля, следует из расчетов специалистов министерства.

Между тем, по данным Росстата, с начала года к 20 декабря мука подорожала на 13,1%, хлеб - на 10%, подсолнечное масло, несмотря на действие до 1 октября ценового соглашения, - на 8,5%.