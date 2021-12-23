Российская экономика в 2021 году вырастет на 4,5%

23 декабря. FINMARKET.RU - Рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне 4,5%, заявил президент РФ Владимирна ежегодной пресс-конференции. "Рост ВВП на 4,5% ожидается в этом году. Сейчас он 4,6% по октябрь включительно (за январь-октябрь к аналогичному периоду 2020 года)", - сказал президент.

"Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем прошлом году, из-за погодных условий - было 133,5 млн тонн, стало 123 млн тонн, - сообщил Путин. - Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранить очень существенный экспортный потенциал".

Президент также сообщил, что рост инвестиций в основной капитал прогнозируется по итогам года на уровне 6%. "Инвестиции в основной капитал - 7,6% (рост за январь-сентябрь), в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году на 1,4%", - добавил он.

Путин отметил, что российскаяв 2021 году восстановилась после спада 2020 года "гораздо быстрее, чем другие страны". "Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями, как в экономике, так и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира (...), даже если взять "двадцатку", - сказал Путин. По его словам, спад экономики в РФ составил три процента, что "гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира". "И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, ВВП РФ в октябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 4,9% в годовом выражении после повышения на 3,7% в сентябре и 4,2% в августе. В целом за январь-октябрь 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на уровне 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,4%.

Официальный прогноз правительства на 2022 год более оптимистичный - ожидается рост на 3,0%.