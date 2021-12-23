Регионы не дотянули до полной продовольственной безопасности

23 декабря. FINMARKET.RU - За скобками отчетов Минсельхоза о высоких показателях продовольственной безопасностиостается множество проблем: невозможность ряда регионов обеспечить себя простейшими продуктами питания, зависимость от импорта, ценовые дисбалансы, неразвитость логистической сети, недостаток мощностей хранения, пишет "Независимая газета", ссылающаяся на Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ). По его данным, "нет ни одного субъекта РФ", в котором потребление россиян сразу по всем обозначенным категориям – по молоку, хлебу, яйцам, растительному маслу, сахару, картофелю, мясу, овощам, фруктам – соответствовало бы норме Минздрава или превышало ее, сообщают в новом обзоре специалисты ИКСИ.

В частности, они указали, что уровень продовольственной безопасности в стране значительно различается по видам продуктов питания и по регионам. И особенно это стало заметно в период пандемии. В качестве примера исследователи привели Хабаровский край, где, в частности, в 2020 году уровень самообеспечения по картофелю составил около 62%, по овощам – примерно 23%, по мясу – 9,5%, по молоку – почти 9%.

"Высокий уровень продовольственный безопасности многих регионов может быть достигнут лишь в случае наличия развитой логистической сети, покрывающей всю территорию страны", – отметили в ИКСИ. Однако, по экспертным оценкам, ситуация весны–лета 2020-го, разгара первой волны пандемии, показала, что Сибирский и Дальневосточный федеральные округа "не вполне готовы к закрытию границ".

Кроме того, уровень потребления основных продуктов питания отстает от установленных Минздравом норм в большинстве регионов страны. Например, по данным ИКСИ, лишь семь субъектов РФ отвечают норме Минздрава по душевому потреблению овощей и бахчевых.

Еще хуже с фруктами и ягодами: только в одном регионе потребление соответствует рекомендациям Минздрава. "В целом относительно стабильная ситуация наблюдается только с потреблением хлеба, яиц, сахара и растительного масла – по этим продуктам питания среднее по России потребление нормы Минздрава превышает", – уточнили в ИКСИ.

Как отметил, комментируя исследование, директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Лютик, "по территории регионы с низким уровнем продовольственной безопасности преобладают, а вот по численности населения преобладают регионы с высоким и средним уровнем безопасности".

Указали в ИКСИ и на ухудшение качества питания населения, несбалансированность структуры питания – с явным перекосом в пользу хлеба и сахара и с недоеданием прежде всего молока, овощей и фруктов, а в случае некоторый категорий граждан – и мяса.

Ситуация усугубляется хронической стагнацией доходов населения: "Фиксируется сильное расслоение населения по показателям потребления продовольствия".

Как отмечает "НГ", главный вывод экспертов – "истинное положение дел с продовольственной безопасностью при общих высоких показателях по стране на самом деле не вполне благополучное". Поэтому эксперты призывают не только инвестировать в наращивание производства продукции агропромышленного комплекса (АПК), но и решать логистические и транспортные проблемы, создавать сети оптово-распределительных центров, наращивать мощности хранения продуктов питания.

В пресс-службе Минсельхоза, комментируя выводы экспертов, в очередной раз сообщили, что в течение всех последних лет уровень самообеспеченности России основной сельскохозяйственной продукцией планомерно повышается. При этом министерство продолжает работу по тем категориям, где показатель самообеспеченности еще не достигнут: это молоко, картофель, а также новые, включенные в доктрину с 2020 года овощи и бахчевые, фрукты и ягоды.