Тарифы на электроэнергию для населения определят регионы

23 декабря. FINMARKET.RU - Правительство дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Соответствующие поправки к постановлению правительства 1178 опубликованы на сайте pravo.gov.ru, пишет "Коммерсант" . Согласно документу, субъект РФ при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Регион может также определять разныедля отдельных групп населения.

До сих пор постановление 1178 разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе, а нынешние поправки распространяют такую возможность на все регионы страны без исключений. В 2021 году в Крыму по льготному тарифу - 3,3 руб. за 1 кВт.ч - можно потреблять только 150 кВтoч в месяц, при потреблении до 800 кВт.ч тариф составлял 4,2 руб., при большем объеме - 5,53 руб.

В России тарифы на электроэнергию регулируются государством и исторически ниже экономически обоснованного уровня, эти затраты закладываются в тариф для промышленности (так называемое перекрестное субсидирование). Если в 2019-2020 годах бизнес доплачивал за население по 237 млрд руб., то в 2021 году показатель достигнет 241 млрд руб., по данным "Совета рынка" (регулятор энергорынков).

Самый чувствительный вопрос - какой объем минимального льготного потребления будут устанавливать регионы. Согласно документу, тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на "методические указания" ФАС. Однако методики еще нет, она будет разработана в течение двух месяцев. Как говорят источники "Коммерсанта", объем льготного потребления, вероятнее всего, окажется выше ранее обсуждаемых параметров.