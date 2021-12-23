На портале госуслуг появится новая опция для дачников

23 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году на портале госуслуг может появиться новая опция для дачников. Черезмогут разрешить проводить общие собрания членов садоводческих и огороднических товариществ. А у председателей СНТ станет меньше возможностей распоряжаться в корыстных интересах общими землями.

Правительство подготовило и внесло в Госдуму целый пакет поправок в федеральный закон о садоводстве. "Российская газета" ознакомилась с документом.

Прежде всего упростится процедура голосования. Собрать общее собрание, которое к тому же будет правомочно принимать решения, всегда было проблемой. А с началом пандемии люди и вообще стараются держаться друг от друга на расстоянии. Поэтому законопроектом предусматривается возможность голосования в очно-заочной и заочной форме с использованием электронных средств, в том числе с использованием портала госуслуг, следует из пояснительной записки. При этом разрабатывать механизм голосования через госуслуги будут за счет средств федерального бюджета, которые выделят для Минцифры.

У дачников также появится возможность проведения очного голосования в форме совместного дистанционного участия.

Предлагается также решение еще одной застарелой проблемы. Речь идет о сложностях при оформлении права общей долевой собственности на участки общего назначения. Как рассказал "Российской газете" председатель Союза садоводов России депутат Госдумы Олег Валенчук, в 1990-е годы садовые товарищества массово бесплатно выделяли земли общего пользования в бессрочное пользование. Шло время, менялось законодательство. "Эти участки необходимо либо приватизировать, либо отдать их муниципалитету или государству. Сроки для этого сдвигали уже не раз: сперва до 2019 года, потом до 2022 года, теперь новый законопроект предлагает продлить их до 2031 года", - говорит Валенчук.

При оформлении собственности на участки общего пользования Росреестр требовал согласия всех собственников садовых участков в СНТ, включая и тех, кто не является членом товарищества. Собрать такие согласия почти нереально. Хотя бы потому, что 10-20% участков обычно заброшены и их собственников найти невозможно. Поэтому теперь решение об оформлении права общедолевой собственности на участки общего пользования предлагается принимать двумя третями голосов на общем собрании, пояснил Валенчук.

Кроме того, до 1 марта 2031 года предлагается продлить упрощенный порядок приватизации участков для членов ликвидированных товариществ.