Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций

23 декабря. FINMARKET.RU -научились обходить двухфакторную аутентификацию (по коду из СМС) для подтверждения платежей в интернете. Это делается с помощью одновременного проведения фейковой операции на фишинговом сайте, стилизованном под оплату ОСАГО, и реального перевода денег, инициированного злоумышленником. О такой схеме "Известиям" рассказали в "Лаборатории Касперского". Россияне уже привыкли, что нельзя называть код из СМС по телефону, но при вводе его на сайте проявляют меньшую бдительность.

Схема обмана начинается с того, что гражданину направляют сообщение с предложением продлить ОСАГО: в нем указаны данные об авто, в том числе госномер, а при переходе по ссылке демонстрируется сумма страховки и другая ссылка для оплаты, рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко. Он продолжил: после перехода по ссылке и ввода данных карты пользователю показывается страница с надписью "Формируется СМС-код", которая демонстрируется по таймеру около 30 секунд, а затем перебрасывает на форму ввода кода. В этот момент клиенту действительно поступает СМС от кредитной организации.

"Вероятнее всего, после того как пользователь указывает на ресурсе данные карты, злоумышленники инициируют не оплату, а запрос на списание денег с этой карты. На этом этапе у них есть всё необходимое для перевода, кроме проверочного кода. В этот момент пользователь находится на страничке ожидания "Формируется СМС". За это время к нему приходит сообщение. Пользователю кажется, что это СМС для оплаты, хотя на самом деле это СМС для подтверждения перевода денег, который инициировали злоумышленники", - пояснил Марченко.

Он заключил: когда пользователь вводит СМС-код на страничке, которая появилась после ожидания, злоумышленники завершают атаку, подтверждая перевод денег, который они инициировали на своей стороне. Это комбинация скама и фишинга, подчеркнул эксперт. Схема обмана, в которой сочетается фейковое предложение оплатить страховой полис, использование номера автомобиля человека, серия веб-страниц с ожиданием для получения сперва данных карты, а затем проверочного кода и другие, была зафиксирована недавно и встречается достаточно редко, уточнил Марченко.