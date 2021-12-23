Обновлен проект правил превентивной заморозки активов "уклонистов"

23 декабря. FINMARKET.RU - Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) доработали законопроект о праве налоговиков оперативно запрещать бизнесу распоряжаться своим имуществом. Первая версия поправок вызвала негативную реакцию деловых объединений. Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела новую редакцию 20 декабря. Копия документа есть у "Ведомостей"

Руководство налогового органа сможет заблокировать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) сразу после составления акта камеральной проверки и решения о проведении выездной, следует из документа. Правомерность проконтролируют сверху - решение обязательно должно быть согласовано с вышестоящим налоговым органом.

Превентивная заморозка имущества - новый инструмент в арсенале государства. Сейчас налоговики вправе вводить обеспечительные меры лишь постфактум - в результате выездной проверки должника. За это время уклонисты успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться, объяснял ранее источник "Ведомостей".

Законопроект подготовлен по поручению премьера Михаила Мишустина, указано в пояснительной записке. Новая версия согласована с, Минэкономразвития, Банком России и Росреестром, следует из материалов к нему.

В новой версии законопроекта из-под риска блокировок вывели крупнейших налогоплательщиков (платят от 2 млрд руб. налогов), участников налогового мониторинга (добровольно открывают налоговой доступ к своим данным) и производителей вакцин от коронавируса. Налоговая не сможет запретить бизнесу распоряжаться средствами на счетах, готовой продукцией, в том числе товарами для перепродажи, сырьем и материалами. Запрещено блокировать единственное жилье ИП, кроме квартир в ипотеку.

Сначала может быть заморожена только недвижимость. Если у компании ее нет или стоимость не покрывает недоимку, налоговая заблокирует транспорт, предметы дизайна помещений и в последнюю очередь - ценные бумаги. "Четкая последовательность" должна исключить препятствия для деятельности компаний, отмечается в пояснительной записке.

Стоимость заблокированного имущества не должна превышать долг, выявленный камеральной проверкой, и разницу между средней налоговой нагрузкой по отрасли и налоговыми платежами предприятия.

ФНС будет раскрывать на сайте, каким компаниям назначены выездные проверки и на какое имущество наложены обеспечительные меры, указано в законопроекте. Публикации необходимы для защиты прав контрагентов должников, указано в пояснительной записке.

Прежняя версия законопроекта позволяла руководителям налоговых органов принимать решения на свое усмотрение - если они видят риск вывода активов. Новая редакция сужает возможности для субъективной оценки и вводит четкие критерии.