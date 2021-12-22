Рост промпроизводства в ноябре в России составил 7%

В ноябре рост промпроизводства в РФ замедлился до 7% после 7,4% в октябре, сообщил Росстат. По отношению к ноябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 5,9%. Экономисты прогнозировали подъем на 5,7%

22 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 7% по сравнению с ноябрем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 7,4%. Ранее сообщалось о повышении на 7,1%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства ", - отмечает Росстат. В сентябре промышленность в годовом выражении выросла на 6,9%, в августе - на 4,6%, июле - на 7,2%, в июне - на 10,2%, в мае - на 11,9%, в апреле - на 7,2%, в марте - на 1,6%, в феврале - снизилась на 3,6%, в январе - уменьшилась на 2,2%.

По сравнению с октябрем текущего годаувеличилось на 0,5%.

В январе-ноябре рост промпроизводства составил 5,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в ноябре выросло на 0,2% после повышения на 1% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели менее оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за ноябрь на 5,7% в годовом выражении.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году - до 4,2% с 2,0% (в том числе за счет более быстрого отскока в добывающей промышленности). Прогноз роста промышленности на 2022 год снижен с 3,6% до 3,3%, на 2023 год - с 2,9% до 2,4%, на 2024 год - с 2,7% до 2,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков по динамике промпроизводства на 2021 год составляет 4,8%.

В сфере добычи полезных ископаемых в ноябре повышение объема производства в годовом выражении замедлилось до 10,2% после роста на 11,1% в октябре. В январе-ноябре показатель увеличился на 4,3%.

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства ускорился до 5,3% после повышения на 5,0% месяцем ранее. За 11 месяцев - рост на 5,2%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в ноябре составил 8%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 6,3%. В январе-октябре повышение составило 7,8% и 17,6%, соответственно.

Промпроизводство выросло к "доковидному" ноябрю 2019 года на 5,9%, указывает Росстат.

"Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 5,9% (ноябрь 2021 года к ноябрю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,2%, сырьевые отрасли - на 2,2%, энергетический сектор - на 1,0%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 22,8%", - говорится в сообщении Росстата.

В обрабатывающих отраслях наибольший рост индекса к ноябрю 2019 года показали: производство компьютеров, их комплектующих и периферии - (+)41,8%, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+)36,8%, производство текстильных изделий - (+)18,3%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - (+)18,0%, обработка древесины и изготовление изделий из дерева - (+)14,5%, мебели - (+)14,8%, бумаги и бумажных изделий - (+)16,2%. Производство химических веществ выросло по сравнению с ноябрем 2019 года на 16,0%, а резиновых

и пластмассовых изделий - на 15,3%. Выпуск строительных материалов (прочей неметаллической минеральной продукции) вырос на 15,6%, а производство электрического оборудования - на 6,2%. Одновременно на 1,0% сократилось по сравнению с ноябрем 2019 года производство кокса и нефтепродуктов.

Рост индекса производства в сырьевом секторе на 2,2% (ноябрь 2021 года к ноябрю 2019 года) связан с ростом объемов добычи угля - на 3,3%, металлических руд - на 6,2%, а также увеличением объема предоставляемых сервисных услуг при добыче полезных ископаемых на 38,5%. При этом уменьшение объемов нефте- и газодобычи по сравнению с ноябрем 2019 года составило 2,0%, прочих полезных ископаемых - 13,0%.

Значительный рост индекса в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 22,8% по сравнению с ноябрем 2019 года связан с резким увеличением объемов деятельности по сбору и утилизации отходов - на 51,5%. Кроме того, на 10% выросли объемы работ по ликвидации последствий загрязнений и предоставления услуг, связанных с удалением отходов.

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (+33,5%);

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+32,7%);

- производство пищевых продуктов - (+6,5%) и напитков - (+18,6%);

- добыча угля - (+11,4%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+10,6%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева - (+10,1%), производство бумаги и бумажных изделий - (+11,1%);

- добыча нефти и природного газа - (+8,9%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+)8,6%;

- выпуск кокса и нефтепродуктов - (+7,5%);

- металлургическое производство - (+6,8%);