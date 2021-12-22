Цена заправки: что ждет на АЗС

22 декабря. FINMARKET.RU - С начала следующего года ввырастет размер акциза на бензин - на 6,8% и на дизельное- на 4%. Не оказать влияние нанаэто повышение не может. Благодаря государственному регулированию розничных цен на топливо скачок будет не очень сильным, но это заложит основание для дальнейшего роста цен, пишет "Российская газета"

На стыке 2020 и 2021 гг. бензин подорожал на 21 коп., а дизтопливо - на 10 коп., что для того периода было рекордным ростом. В этот раз скачок цен может быть больше. По мнению руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, в условиях, когда рост розничных цен на топливо директивно ограничен уровнем инфляции, средняя цена на бензин марки АИ-92 на АЗС в январе 2022 года вряд ли сможет прибавить более 0,5%.

В прошлом году рост составил 0,4%. То есть относительно последних данных Росстата бензин на заправках в начале января может подорожать в среднем на 25 коп. При этом изменения не в лучшую сторону фискальных условий для нефтепереработчиков могут ухудшить рентабельность работы АЗС в 2022 году.

Но акцизы будут не единственной причиной подорожания. С января не в пользу НПЗ изменятся параметры демпфирующего механизма. Он работает на оптовом рынке, компенсирует нефтяникам часть недополученной прибыли при высоких ценах на автомобильное топливо в Европе, когда они отказываются от экспорта и поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Рассчитываются выплаты при превышении индикативной (базовой) цены, которая устанавливается государством. Планируется, что она будет повышена для бензина с 52300 руб. за тонну до 55200 руб. за тонну, а для дизтоплива - с 50700 до 52250 руб. за тонну. Соответственно, выплаты по демпферу уменьшатся.

Если бы налоговые новации, вступающие в силу с 1 января, начали действовать уже сейчас, то выплаты по демпферу для бензина снизились бы на 990 руб. за тонну, а для дизтоплива - на 190 руб., уточняет Лишневецкая. Соответственно вырастут и оптовые цены, что окажет влияние на розницу.

Не меньшее значение для уровня цен будет играть ситуация на топливном рынке Европы и динамика нефтяных котировок.