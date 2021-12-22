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22 декабря 2021 года 09:51
Наценки автодилеров хотят ограничить потолком в 10%
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Антон Новодережкин/ТАСС
22 декабря. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с участниками авторынка возможность установления наценки на новые автомобили не выше 10%, пишет "Российская газета", ссылающаяся на представителей сектора. Более высокую наценку ставят недобросовестные игроки, считают сами участники рынка. Цены на автомобили в 2021 году, по данным аналитиков, выросли на 23%, еще 10-15% добавили дилеры.. "Переговоры о том, чтобы дилеры не превышали максимальную наценку на автомобили, ведут департамент госполитики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений минпромторга и Росстандарт", - рассказал источник "РГ". Предлагалось ограничить наценку, к примеру, 5%. Но такая наценка может быть только при больших объемах продаж, потому в итоге речь идет о 10% наценке, пояснил он. В минпромторге "РГ" комментировать эту тему не стали. Однако позже пресс-служба все же распространила через информагентства заявление министра Дениса Мантурова. Как было указано, нормативно закреплять ограничения нецелесообразно, нужно договариваться с участниками рынка. Наценками дилеров в минпромторге заинтересовались на фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей. По оценке агентства "Автостат", в 2021 году средние цены от автопроизводителей в России выросли на 23%. К ним свою наценку в 10-15% прибавили дилеры. В результате объем проданных автомобилей в 2021 году вырос всего на 5%, а не на 15%, как могло быть. По прогнозам экспертов, ситуация будет сложной до лета следующего года, значит, будут расти и цены, пишет "РГ". Но ограничение наценки дилеров вряд ли серьезно повлияет на ситуацию, считает руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Рынок и так не позволяет наценять автомобили больше. А при наценке ниже 10% бизнес будет нерентабельным, говорит он.
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Ключевые слова: РФ, автомобили, дилеры, наценки
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