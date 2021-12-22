- - повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза - с 500 тыс. до 2 млн руб.
- - запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт.
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22 декабря 2021 года 09:05
Лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО вырастет в 4 раза
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Сергей Бобылев/ТАСС
22 декабря. FINMARKET.RU - Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации, рассказали "Ведомостям" два близких к правительству источника. По их словам, в окончательную редакцию законопроекта планируется внести два предложения:
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