Лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО вырастет в 4 раза

22 декабря. FINMARKET.RU - Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации, рассказали "Ведомостям" два близких к правительству источника. По их словам, в окончательную редакцию законопроекта планируется внести два предложения:

- повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза - с 500 тыс. до 2 млн руб.

в 4 раза - с 500 тыс. до 2 млн руб. - запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт.

Как сообщил представитель ЦБ, 9 декабря руководство регулятора обсудило инициативы с представителями страхового сообщества. По мнению Банка России, изменения нужно проводить поэтапно, оценивая их влияние настраховки.

В Минфине не отрицают, что новация приведет к подорожанию полиса ОСАГО, но считают, что выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса. "По всем инициативам достигнут консенсус, - сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. - Законопроект планируется подготовить в 2022 г.".

Инициативы направлены напрямую на рост выплат пострадавшим, подчеркивает представитель Минфина: "Мы ожидаем и роста премий по договорам ОСАГО (платы за страхование). Насколько, каждая компания для себя определяет индивидуально".

Опрошенные "Ведомостями" страховые компании и эксперты едины во мнении: ожидаемое увеличение выплат пострадавшим закономерно вызовет удорожание полисов ОСАГО.

По оценкам профсообщества, каждая из двух инициатив приведет к повышению средней стоимости полиса автогражданки примерно на 1000 руб., сообщил представитель "Росгосстраха". Средняя выплата по ОСАГО может вырасти на 20-50%, оценило "Сберстрахование". Группа страховых компаний "Югория" оценила возможный рост в 40%. По оценке "Югории", в случае отказа от учета износа полисы подорожают на 35%.

Оценки сильно варьируются, потому что страховщики провели расчеты на базе собственных портфелей, подчеркивает управляющий директор департамента страхования автотранспорта "Ренессанс страхования" Сергей Демидов. По его словам, точно оценить уровень подорожания ОСАГО можно только по данным всего рынка.

Еще одна инициатива, которая обсуждалась на совещании в Минфине, хотя и не была окончательно согласована, - это расширение доступа страховых агентов к базам данным, сообщил источник "Ведомостей". Скорее всего, речь идет о потенциальном доступе более широкого круга лиц к единой базе АИС ОСАГО РСА.