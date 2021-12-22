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22 декабря 2021 года 09:25
Новогодняя "зимняя сказка" подорожала в 3-4 раза
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Михаил Фомичев/ТАСС
22 декабря. FINMARKET.RU - Средняя стоимость аренды частных домов в Подмосковье на Новый год на срок с 31 декабря по 2 января достигла 150-300 тыс. руб., в Ленинградской области - 120 тыс. Об этом "Известиям" рассказали участники рынка. В Подмосковье и Ленинградской области на загородном рынке краткосрочной аренды с 31 декабря по 2 января базовая ставка увеличивается в 3-4 раза, сказал "Известиям" руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов. В Московской области реальная стоимость празднования Нового года за городом - 50-70 тыс. руб. в сутки. С учетом, что коттедж (на 10 человек) обычно сдается минимум на 3 дня, стоит закладывать в бюджет 150-200 тыс. руб., рассказал аналитик. При этом стоимость новогодней аренды сильно зависит от качества дома, указал Попов. Так, небольшой дачный домик в Подмосковье на 3 праздничных дня можно снять и за 50 тыс. рублей, отметил он. Как сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, по сравнению с прошлыми новогодними праздниками средняя стоимость загородной новогодней аренды выросла до 15%. В Ленобласти, по словам Попова, стоимость аренды ниже: за 3 дня - 90-120 тыс. руб. По данным "Авито Недвижимости", цены на краткосрочную аренду за год в области выросли в среднем на 11%. Также пользуется популярностью аренда коттеджей в Краснодарском крае и Крыму. В Сочи дом на 3 дня (с 31 декабря по 2 января) можно снять в среднем за 40-100 тыс. руб., в Геленджике и Анапе - за 20-80 тыс., в Крыму - за 20-100 тыс., сообщил гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. Пользуется спросом краткосрочная аренда квартир на новогодние праздники и в популярных среди туристов городах. Традиционно россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, а также места, где созданы условия для горнолыжного спорта. В этом году спрос на краткосрочную аренду жилья в Москве вырос на 15%, в Санкт-Петербурге - на 30%, в других городах на 5-30%, рассказал Попов. По данным аналитиков "Циан", стоимость посуточной на аренды квартир в Москве на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом выросла на 17%, в Петербурге - на 15%, в Краснодарском крае - на 10%, в Калининградской области - на 29%.
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