Новогодняя "зимняя сказка" подорожала в 3-4 раза

22 декабря. FINMARKET.RU - Средняя стоимость аренды частных домов в Подмосковье на Новый год на срок с 31 декабря по 2 января достигла 150-300 тыс. руб., в Ленинградской области - 120 тыс. Об этом "Известиям" рассказали участники рынка.

В Подмосковье и Ленинградской области на загородном рынке краткосрочной аренды с 31 декабря по 2 января базовая ставка увеличивается в 3-4 раза, сказал "Известиям" руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов. В Московской области реальная стоимость празднования Нового года за городом - 50-70 тыс. руб. в сутки. С учетом, что коттедж (на 10 человек) обычно сдается минимум на 3 дня, стоит закладывать в бюджет 150-200 тыс. руб., рассказал аналитик.

При этом стоимость новогодней аренды сильно зависит от качества, указал Попов. Так, небольшой дачный домик в Подмосковье на 3 праздничных дня можно снять и за 50 тыс. рублей, отметил он.

Как сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, по сравнению с прошлыми новогодними праздниками средняя стоимость загородной новогодней аренды выросла до 15%.

В Ленобласти, по словам Попова, стоимость аренды ниже: за 3 дня - 90-120 тыс. руб. По данным "Авито Недвижимости",на краткосрочную аренду за год в области выросли в среднем на 11%.

Также пользуется популярностьюкоттеджей в Краснодарском крае и Крыму. В Сочи дом на 3 дня (с 31 декабря по 2 января) можно снять в среднем за 40-100 тыс. руб., в Геленджике и Анапе - за 20-80 тыс., в Крыму - за 20-100 тыс., сообщил гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Пользуется спросом краткосрочная аренда квартир на новогодниеи в популярных среди туристов городах. Традиционно россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, а также места, где созданы условия для горнолыжного спорта.

В этом году спрос на краткосрочную аренду жилья в Москве вырос на 15%, в Санкт-Петербурге - на 30%, в других городах на 5-30%, рассказал Попов.

По данным аналитиков "Циан", стоимость посуточной на аренды квартир в Москве на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом выросла на 17%, в Петербурге - на 15%, в Краснодарском крае - на 10%, в Калининградской области - на 29%.