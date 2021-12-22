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22 декабря 2021 года 10:00
Минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%
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Валерий Матыцин/ТАСС
22 декабря. FINMARKET.RU - Ассоциация производителей игристых вин предложила проиндексировать минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское с 2022 года почти на 18%. По мнению бизнеса, МРЦ надо повысить со 169 руб. за 0,75 л до 199 руб. С этой инициативой организация обратилась в Минфин, пишут "Известия". Сейчас МРЦ на игристые вина составляет 169 руб., у заводов минимальная стоимость - 118 руб. за бутылку. Но эти параметры необходимо срочно актуализировать, уверены в ассоциации. Дело в том, что с 1 января повышается акциз на игристое, более того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложиться в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, сказано в письме. А розничные сети во время переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам. В такой ситуации возникает серьезный риск того, что на прилавки попадет более дешевый фальсификат, который может быть опасен для здоровья, указали авторы письма. Шампанисты уверены: напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 руб. в рознице и 140 руб. - при покупке у заводов. Ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев считает, что минимальная цена российского шампанского не может быть меньше 250 руб. Технология производства напитка, а также необходимое сырье трудоемки и дороги, это следует транслировать в размер МРЦ. Ведь производство шампанского - высший пилотаж в виноделии, добавил эксперт.
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Ключевые слова: РФ, шампанское, цена
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