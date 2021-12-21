Плюсы и минусы дифференцированных ставок по вкладам

21 декабря. FINMARKET.RU - Банк России намерен добиться полного запрета дифференцированных ставок по вкладам, заявил вчера зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая на парламентских слушаниях комитета по финансовому рынку Госдумы. Сейчас по одному и тому же вкладу ставка может разниться в зависимости от суммы, способа пополнения (онлайн или в отделении), вложения средств, которые уже хранились в банке ("старые" или "новые" деньги), и проч.

Рынок неоднозначно оценил это намерение Центробанка. Так, некоторые считают, что запрет дифференцированных ставок сделает их прозрачными, другие - что убьет конкуренцию, пишут "Ведомости"

По мнению аналитика Fitch Антона Лопатина, отмена диверсификации приведет к большей прозрачности ставок для клиентов и росту конкуренции между банками: для клиентов это будет скорее плюс, так как ставка по депозиту будет зависеть от конкуренции между игроками, а не от суммы вклада. Намерение ЦБ можно расценивать как продолжение риторики о повышении прозрачности финансового продукта для клиентов и борьбы с навязыванием сопутствующих услуг банками.

Отмена дифференциации ставок изменит средний уровень ставок по депозитам, говорит управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев: формирование линейки вкладов - тонкий рыночный процесс внутри каждого банка, который связан не только со стоимостью пассивов, но и с особенностями маркетингового продвижения.

А старший кредитный специалист банковской группы Moody's Ольга Ульянова уверена, что идея о полном запрете дифференциации ставок по банковским вкладам звучит весьма радикально и нерыночно: реализация такой идеи наверняка будет непростой задачей с технической, регулятивной и политической точек зрения. Ульянова полагает, что если предположить полное устранение дифференциации ставок по вкладам различных видов, то это, наоборот, лишит банки вообще каких-либо стимулов и рыночных механизмов в борьбе за вкладчиков.

Сберегательные продукты зачастую сильно зависят от маркетинговой стратегии банка и, если жестко регулировать этот процесс, банки воспримут это негативно из-за ограничения конкуренции, согласен заведующий научной лабораторией "Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков" РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Возможности оперативно управлять пассивами снизятся, а клиенты получат однообразные продукты без возможности выбрать, продолжил он, рынок откатится на позицию начала 1990-х.

Через дифференциацию ставок по вкладам банки решают определенные задачи: например, за счет поощрения открытия вкладов онлайн банки оптимизируют свои затраты на содержание отделений и персонала, отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. Повышенные ставки для новых клиентов расширяют клиентскую базу и потенциальную продажу кросс-продуктов. Также банки увеличивают свой комиссионный доход за счет открытия вкладов с дополнительными финансовыми услугами (например, брокерские операции, покупки ПИФов, ИСЖ), продолжает она.

Поэтому на банках подобная инициатива скажется негативно, считает аналитик: как минимум снизятся комиссионные доходы, возможно, придется придумывать новые продукты для конкретных групп граждан. Однако, по мнению Богомоловой, для клиента такая инициатива позитивна: люди не будут открывать вклады, разобраться в ставках которых иногда сложно, но и стимула держать большой объем средств на депозите в одном банке не будет.